Sammenligner porno med tobakksindustrien: – Folkehelsekrise

Pornografi kan snart bli betraktet som en folkehelsekrise i Arizona, USA, dersom resolusjonen blir godkjent. Resolusjonen erklærer at «pornografi er en krise som fører til et bredt spekter av individuelle og folkehelsemessige konsekvenser» og sier at pornografi «opprettholder et seksuelt giftig miljø som ødelegger alle deler av samfunnet vårt». Dette skriver CNN lørdag.

– Som tobakkindustrien har pornografibransjen skapt en folkehelsekrise, sier den republikanske kongresskvinnen Michelle Udall.

Uenige

Motparten hoa demokratene er enige i at det er farer ved overdreven pornobruk, men peker heller på underliggende problemer.

– Hvis vi virkelig ønsker å se på dette, burde vi begynne med utdanningen. Det er pinlig at vi er en av statene som ikke har medisinsk nøyaktig seksualundervisning. De prøver å klandre alt på pornografi. Det er å dra det for langt, sier den demokratiske kongresskvinne Pamela Powers Hannley.

Amerikanske organisasjoner har diskutert hvordan pornografi skal klassifiseres i mange år. Utah var den første amerikanske delstaten som formelt erklærte pornografi som en folkehelsekrise i 2016.

