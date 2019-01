Her kan du få et hus for åtte kroner – det er bare én hake

Den italienske byen Sambuca på Sicilia har i lang tid vært preget av fraflytting. Nå har lokale styresmakter besluttet å legge ut dusinvis av boliger på markedet for bare én dollar, tilsvarende drøyt åtte norske kroner. Dette som et ledd i å lokke til seg flere innbyggere, skriver CNN.

– I motsetning til andre byer – som har brukt slike tiltak som propaganda – eier vi alle boligene som er lagt ut for salg for en dollar, sier varaordfører og rådgiver for turisme i Sambuca, Giuseppe Cacioppo, til CNN.

– Vi trikser ikke til boligsalg mellom gamle og nye eiere. Vil du ha huset du ser deg ut, så får du det kjapt, legger han til.

Les også: Trumps eksadvokat «vil fortelle hvordan det er å jobbe for en gal mann»

Men én hake er det hvis du vil ha hus på billigsalg i fjellbyen på Sicilia: Du må binde deg til å pusse opp huset i løpet av en treårsperiode, med en kostnad på rundt 17.200 dollar. Det tilsvarer rundt 150.000 kroner.

– Folk som kjøper hus her, vil ikke bli skuffet. Sambuca er kjent som et «jordisk paradis». Vi er omgitt av vakre strender, skogsområder og fjell. Det er stille og fredelig her, sier Cacioppo.