Her har Israel gitt palestinere en uke på å komme seg vekk

Verden

Av NTB-AP-AFP

Khan al-Ahmar, en landsby utenfor en israelsk bosetning, ble ulovlig bygget, ifølge israelske myndigheter, som har tilbudt å omplassere palestinerne som bor der.

Beboere har fått frist til 1. oktober til å rive og forlate landsbyen.

Les også: Terje Søviknes ville hjem til skoleavslutninger (DA+)

Byggetillatelser

Palestinere hevder på sin side at det er umulig for dem å få byggetillatelser andre steder og mener rivingen er et forsøk på å fordrive dem og ekspandere israelske bosetninger.

Landsbyen ligger nær flere israelske bosetninger og en stor motorvei som går til Dødehavet.

Les også: Nå driver Obama valgkamp mot Trump: – Alle bør være bekymret for kursen USA har tatt

Løpesedler

Det israelske militæret leverte søndag ut løpesedler med tilbud om å hjelpe palestinerne med å rive landsbyen.

– Ingen vil forlate landsbyen. Vi vil i så fall måtte tvangsfjernes, sier leirens talsperson Eid Abu Khamis, som tilføyer at beboerne vil ha et internt møte hvor de vil diskutere situasjonen.

Tidligere denne måneden avviste israelsk høyesterett en siste anke mot den omstridte rivingen. Israel har fått sterk kritikk fra flere europeiske land som har ønsket å stanse planene om rivning. (NTB)

Les også: Trump har utløst ny metoo-storm: #WhyIDidntReport. «Hei, Donald Trump. Nå må du for faen lytte!»