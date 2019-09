Her i Norge er vi vant med grønne kirkegårder og godt med plass. Litt som romslige velstelte hager står gravstenene der på rekke og rad.

I Hongkong derimot gjenspeiles gravplassen livet og virkeligheten i byen. Det betyr trangt og en evig kamp om plassen. Grått og veldig kort avstand til naboen.

I Hongkong bor det 7,5 millioner og det er en av verdens dyreste byer å slå seg ned i. Skyskraperne i byen har rett og slett skyhøye priser. Plassamangelen skaper en kamp om plassen, der kun de rike har råd til boliger, men i den massivestorbyen fortsetter den kampen også etter at man er gått bort.



Flyfoto fra en gravplass i Hongkong. Foto: NTB Scanpix

Opptatt

I Hongkong er det nå slik at en privat gravplass går for vel 350.000 kroner. Men de kan ifølge professor Amy Chow, som forsker på aldring og død ved Hongkong University, omsettes for fire ganger det, skriver CNN.

I Bunn og grunn er alle gravplasser i Hongkong opptatt. Det er rett og slett ikke mer plass. Det selges gravplasser fra staten og det offentlige, som er overkommelige, men disse er bare midlertidige og levningene blir gravd opp igjen etter seks år, melder CNN.

Urner

De aller fleste i Hongkong kremerer sine kjære som er gått bort. Men selv da kan det bli krevende å finne en plass i et columbarium, et gravanlegg for urner.

Med tusenvis på venteliste for en plass stor nok til en urne eller to er det ifølge Chow flere som må vente opp til sju år på en plass.

Fotograf Finbarr Fallon har reist rundt i Asia og fotografert gravplasser i Asia. Han har sett mange av dem.

– I Singapore går de også snart tom for plass, sier Fallon til CNN.

Singapore er nummer to i verden når det komemr til befolkninbstetthet, ifølge Wikipedia.

Nye måter å sørge

Han mener plassmangelen vil tvinge fram nye måter å sørge og vise sitt savn på.

– Tusenvis av gravplasser er overtatt av staten for å bygge veier og boliger på gamle gravplasser, sier Fallon.

Han trekker fram virtuelle gravplasser der folk kan vise sin respekt for sine kjære på nettet.

– Folk må gå videre fra sin gamle tradisjoner og akseptere at byen endrer seg slik, sier Fallon.

– Ser vi enda lenger framover, så må byene omfavne disse store endringene i hvordan vi behandler våre døde, mener Fallon.



Folk vandrer på en gravplass i Hongkong under Ching Ming-festivalen, en tradisjon hvor man besøker sine forfedre og viser repsekt ved å rengjøre gravplassen. Foto: Anthony WALLACE / AFP/NTB Scanpix

Skam

Men det kan sitte langt inne hos mange å ikke ha et sted som er evig for sine forfedre.

– Å finne et permanent sted for dine forfedre er en måte å vise sin siste respekt på, sier professor Chow som også tror mange kan føle skyld og skam om de ikke er i stand til å finne et evig hvilested.

