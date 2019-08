Her foreslås det å holde ekstremister bak lås og slå etter endt soning

Det skjer som en reaksjon på en hendelse i 2017, da en mann etter å ha sluppet tidlig ut fra fengsel skjøt og drepte en kvinne og såret tre politimenn i Melbourne.

Mannen hadde tidligere gjennomført våpentrening sammen med islamistiske ekstremister, skriver NTB.

Løpende arrestordre

Den føderale regjeringen og regjeringene på delstatsnivå ble i 2015 enige om å sammen innføre en såkalt løpende arrestordre, for å kunne holde domfelte terrorister i varetekt etter endt soning.

Forslaget til lovendringen kommer for å tette et hull i loven som hindrer at enkelte ekstremister forblir bak lås og og slå, hevder Australias justisminsiter Christian Porter, skriver MSN.com.

Loven vil gjelde for dem som kanskje soner for andre lovbrudd, men som opplagt har demonstrert sympatier mot terrorsime, sier Porter ifølge avisen Wichita Eagle.

Australia fortsetter å skjerpe antiterrorlovverket, samtidig som kritikere hevder de overser hensyn til menneskerettigheter og ytringsfrihet. I juli gikk regjeringen inn for å innføre lovverk som vil gi tillatelse til å utsette hjemreise for ekstremister med to år.

