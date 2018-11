Ordfører i London, Sadiq Khan, sier fredag at all reklame for junk food vil bli bannlyst på byens offentlige transportmidler fra februar, skriver CNN. Dette innføres for å bekjempe barnefedme. Restriksjonene mot reklame for hurtigmat vil iverksettes den 25. februar og vil forby reklame for mat og drikke med høyt innhold av fett, salt og sukker. Dette inkluderer produkter som sjokolade, sukkerholdig drikke og burgere.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– En tikkende bombe

Khan beskriver barnefedmen i landet som en «tikkende bombe».

– Det er tydelig at reklame spiller en stor rolle i hvilke valg vi tar, uansett om det er bevisst eller ikke, og Londons befolkning har vist overvelmende støtte i å forby reklame for junk food på våre transportmidler, sier Khan.

SYNDEN: Dette blir ulovlig å reklamere for på Londons offentlige transportmidler. Foto: AP Photo

Les også: Byens beste fastfood

– Fullstendig uakseptabelt

– Det er fullstendig uakseptabelt at i en by så velstående som London, så kan hvor du bor og hvor mye du tjener ha en stor påvirkning på om du har tilgang på sunn, næringsrik mat. Jeg er fast bestemt på å forandre dette, sier han videre.

Forskning gjort av London City Hall har avslørt at London har en av de høyeste forekomstene av barnefedme og overvekt i Europa, hvor nærmere 40 % av barn i alderen 10 og 11 er overvektige eller lider av fedme.

Les også: Hamburgeren ser ikke ut som på bildet