Verden

Sung Kim

Sung Kim, som leder forhandlingsteamet fra USA, sies å kjenne Nord-Korea godt. Foto: NTB scanpix

Da støtet ble satt inn for å redde toppmøtet som så ut til å være avlyst, ble Sung Kim kalt inn til det amerikanske forhandlingsteamet fra posten som USAs ambassadør til Filippinene, for å lede forberedelsene.

Sung Kim, som er født i Sør-Korea, var en sentral diplomat i sekspartsforhandlingene om Nord-Korea i 2005. Han ble senere ambassadør for USA i Sør-Korea, før han ble spesialrepresentant for Nord-Korea-politikk.

Flere Nord-Korea-analytikere ble lettet over å høre at Sung Kim ble brakt inn i teamet, skriver The Washington Post. Sung kjenner sentrale personer i Nord-Koreas regime etter sekspartsforhandlingene fra 2005. Han er en av de amerikanske diplomater som kjenner Nord-Korea best.

Mike Pompeo

Utenriksminister Mike Pompeo driver tilrettelegging for president Trump foran møtet. Foto: NTB scanpix

USAs utenriksminister Mike Pompeo spiste nylig biff med Kim Jong-uns høyre hånd, Kim Yong-chol, i New York. Det var det tredje møtet mellom utenriksministeren og generalen. Mike Pompeo, som er tidligere CIA-direktør, har reist til Nord-Korea to ganger for å prøve å finne ut hvor innstilt Kim Jong-un er på å gjøre innrømmelser som å ruste ned. Da Kim Yong-chol var i New York, hadde han flere møter med Pompeo, som driver tilrettelegging for Trump foran toppmøtet 12. juni.

Moon Jae-in

Sør-Koreas president Moon Jae-in ble valgt på et løfte om dialog med nord. I år møtte han Kim Jong-un. Foto: NTB scanpix

Sør-Koreas president er en svært sentral aktør som får mye av æren for utviklingen, etter å ført landet til historisk dialog med Nord-Korea. Moon gikk til valg nettopp på å myke opp forholdet til nord, og ble valgt i 2017.

I mars kom det historiske direkte møtet mellom Moon og Nord-Koreas leder Kim Yong-Un, det første møtet noen gang mellom ledere av de to landene.

– Sør-Korea har fått en president som insisterer på dialog, og Nord-Korea har en leder som virker innstilt på å forsøke det, sier Geir Helgesen, Nord-Korea-forsker og direktør ved Nordisk institutt for Asia-studier ved Universitetet i København.

Foran toppmøtet mellom Trump og Kim har Moon mer av en meklerrolle. Han uttrykte stor skuffelse da Trump først avlyste, og har jobbet hardt for å få dialogen på rett kjøl. Blant annet holdt han et uanmeldt toppmøte med Kim Jong-un. Moon Jae-in kan komme til å dra til Singapore for å møte Trump og Kim.

Kim Yong-chol

Kim Yong-chol er svært sentral på nordkoreansk side, og besøkte president Trump i forrige uke. Foto: NTB scanpix

Han blir kalt Nord-Koreas leder Kim Jong-uns høyre hånd, og er tidligere spion og grensevakt. General Kim Yong-chol har vært sentral fra nordkoreansk side under forberedelsene til toppmøtet, og ble for alvor synlig på den internasjonale arenaen da han i forrige uke dro til USA som den første høytstående representanten fra Nord-Korea på 20 år. Der møtte han blant annet USAs utenriksminister Mike Pompeo og president Donald Trump. Etter at han leverte et brev til Trump fra Kim som Trump betegnet som «veldig fint», bekreftet Trump offisielt at det likevel blir noe av toppmøtet han hadde avlyst bare dager tidligere.

Kim Yong-chol hadde lenge innreiseforbud i USA som en del av sanksjoner, men fikk tillatelse til reisen for å sikre forarbeidet før toppmøtet. Han har vært i tjeneste under tre generasjoner i Kim-regimet, og var sentral også i forhandlingene med Sør-Korea på 1990-tallet.

Xi Jinping

Kim Jong-un på besøk hos Xi Jinping i Kina. Foto: NTB scanpix

Kinas rolle som nøkkelspiller bak all viraken rundt Trump og Kim bør ikke undervurderes, påpeker mange eksperter.

– I alt teateret og melodramaet glemmer man ofte hvor absolutt sentral Kinas rolle er. Jeg tror det vil være ekstremt vanskelig å komme til et sluttpunkt som de fleste av oss vil synes er positivt uten at Kina i det minste aksepterer det, sier professor Bates Gill, som er ekspert på sikkerhetspolitikk i Stillehavet, ifølge den australske nettsiden new.com.au.

Kina er nærmeste allierte til Nord-Korea og har nasjonal interesse av utviklingen i Nord-Korea.

I mars reiste Kim Jong-un til Kina på sin første kjente utenlandstur som Nord-Koreas leder, og i mai var Kim igjen i Kina og møtte Xi. Xi Jinping har trukket i trådene og fått Nord-Koreas leder til å føre en tøffere tone mot Donald Trump, sa analytikere da Trump først avlyste møtet med Kim.

Shinzo Abe

Shinzo Abe på besøk i Det hvite hus torsdag. Foto: NTB scanpix

Japans statsminister svippet innom Washington før han tok turen videre til G7-møtet i Canada, i et forsøk på et siste møte med Trump om Nord-Korea før toppmøtet. Abe har vært opptatt av å formidle Japans sikkerhetsbekymring til Trump etter at det ble klart at Trump skal møte Kim. Abe støtter et møte mellom Kim og Trump, men er opptatt av at Japans interesser blir ivaretatt om det skulle komme til en avtale mellom de to. Men den kanskje viktigste saken for Abe er skjebnen til 12 japanere som ble kidnappet av Nord-Korea sent på 1970-tallet og tidlig på 1980-tallet, og som Japan ønsker en avklaring rundt.

Les også: Møter skepsis til forsøk på nytt møte