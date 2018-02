Her er Merkels arvtaker

Verden

Kansler Angela Merkel har ledet det konservative partiet CDU i 18 år og vært Tysklands statsminister i 12 år. Hun ligger fortsatt an til enda en fireårsperiode som statsminister, men det er samtidig åpenbart at Merkel ikke kan fortsette evig.

Hvem som skal overta som leder den dagen hun gir seg, er ikke bestemt. Men når Annegret Kramp-Karrenbauer mest sannsynlig blir valgt som ny partisekretær i CDU mandag, tas det som et signal på at hun har startet på partileder- og kanslerskolen. Merkel var selv generalsekretær i partiet før hun ble partileder i 2000.

– Vi har kjent hverandre lenge og kan stole på hverandre, selv om vi har ulike meninger, sa Merkel da hun lanserte Kramp-Karrenbauers kandidatur som ny partisekretær sist mandag, ifølge avisen The Guardian.

Stillingen heter ofte partisekretær i norske partier og er partiorganisasjonens øverste leder.

Samme stil

Merkels valg av Kramp-Karrenbauer er et forsøk på å sikre sin egen politiske arv og sørge for at CDU fortsetter i samme spor, ifølge tyske medier.

I løpet av Merkels regjeringstid har hun tatt det konservative partiet mot venstre. Partiet har overtatt flere typiske sosialdemokratiske saker som barnehageutbygging, minstelønn og likestilling mellom kvinner og menn i arbeidslivet. Dette skal være områder der Kramp-Karrenbauer er helt på linje med sjefen. Men som aktiv troende katolikk er hun mer konservativ i verdispørsmål og er blant annet motstander av ekteskap for homofile, skriver Der Spiegel.

Kramp-Karrenbauer og Merkel har også samme politiske stil, ifølge Der Spiegel. Kramp-Karrenbauer er pragmatisk og har beina på jorda og hun blir beskrevet som kjapp i huet, velformulert og humoristisk. Hun har studert jus og statsvitenskap, hun er gift med en ingeniør og har tre barn.

Tapte ministerposten

Annegret Kramp-Karrenbauer kommer fra stillingen som den øverste politiske lederen i den lille delstaten Saarland. Der hun har gjort det veldig godt. I lokalvalget i Saarland i fjor vår fikk CDU 40 prosent av stemmene, langt mer enn de knapt 33 prosentene CDU fikk på landsbasis i parlamentsvalget i fjor høst. Kramp-Karrenbauer har styrt delstaten siden 2012 sammen med sosialdemokratene i SPD.

Hun er altså godt vant med å samarbeide med SPD, som er det regjeringssamarbeidet Angela Merkel også forsøker å stable på beina nasjonalt.

Tyske medier har spekulert i at Annegret Kramp-Karrenbauer ville få en ministerpost i den nye regjeringen, men da CDU endte med å gi fra seg flere attraktive ministerposter til SPD mot å få SPD-ledelsen med på en regjeringskoalisjon, virker denne muligheten stengt.

Kramp-Karrenbauer er populær i partiet og er ventet å få jobben som generalsekretær på partimøtet mandag. CDU skal da også stemme over koalisjonsavtalen partiledelsen kom fram til for et par uker siden og CDUs ministere i den nye regjeringen vil bli presentert.

Usikker regjering

Merkel ligger fortsatt an til å lede Tyskland i enda en storkoalisjon med SPD. Men regjeringsspørsmålet henger i lufta i hvert fall fram til 4. mars da resultatet fra uravstemningen i det sosialdemokratiske partiet SPD er ventet.

Sier medlemmene i SPD nei til en regjeringskoalisjon med Merkels CDU, kan Merkel fortsatt bli kansler for en mindretallsregjering bestående av CDU og søsterpartiet CSU i Bayern, men sjansen er stor for at det vil gå mot nyvalg. Hvorvidt Merkel da vil fortsette som partileder er svært usikkert. Det er ikke umulig at CDU vil få bruk for et lederskifte fortere enn planlagt.

Både forsvarsminister Ursula von der Leyen og CDU-nestleder Julia Klöckner er også blitt pekt på som mulige arvtakere etter Merkel.