40 prosent av alle direkteinvesteringer som krysser landegrensene i verden, tilsvarende 157 billioner kroner (mer enn 17 norske oljefond), havner i ti små land og øystater som har selskapsskatt på mindre enn 3 prosent, ifølge IMF.

Nå har organisasjonen Tax Justice Network som jobber for et mer rettferdig skattesystem publisert sin Corporate Tax Haven Index for 2019, en liste over det organisasjonen anser som de verste skatteparadisene i verden med tanke på multinasjonale selskapers skatteunngåelse.

Storbritannia en versting

Organisasjonen har kommet fram til at Storbritannia og en håndfull OECD-land er blant de aller verste i verden når det gjelder å bryte ned det globale systemet for selskapsinntektsskatt.

«Disse landene har aggressivt undergravd muligheten til å meningsfullt kunne beskatte multinasjonale selskaper. Rundt 500 milliarder dollar (4.350 milliarder kroner) unndras hvert år av multinasjonale selskaper – nok til å finansiere FNs underfinansierte budsjett for humanitær nødhjelp 20 ganger hvert år», skriver Tax Justice Network (TJN).

Storbritannia trekkes fram som det verste av de verste av TJN, og landet beskyldes for å føre «en global krig mot selskapsskatt gjennom sitt nettverk av satelittjurisdiksjoner verden rundt».

Første studie i sitt slag

I den første studien i sitt slag har TJN nå rangert land basert på i hvor stor grad landene bidrar til at multinasjonale selskaper kan slippe unna skatt. I tillegg til dette er hvert lands score holdt sammen med samlet økonomisk aktivitet blant selskaper i landet. TJN er også kjent for å publisere Financial Secrecy Index. Mens Financial Secrecy Index, som TJN har publisert i en årrekke, fokuserer mer på hvilke stater som bidrar til finansielt hemmelighold og skatteunndragelser på individnivå, fokuserer Global Corporate Tax Index altså fokus på hvilke stater som legger til rette for skatteunngåelser og skatteunndragelser blant selskaper.

Her er verstingene

Da er det på tide å komme til saken. Dette er de ti landene/jurisdiksjonene som ifølge TJN har bidratt mest til skatteunndragelser blant multinasjonale selskaper og til å bryte ned det globale systemet for selskapsbeskatning:

1. De britiske Jomfruøyer (Britisk territorium)

2. Bermuda (Britisk territorium)

3. Caymanøyene (Britisk territorium)

4. Nederland

5. Sveits

6. Luxembourg

7. Jersey (British kronbesittelse)

8. Singapore

9. Bahamas

10. Hong Kong

«Disse ti jurisdiksjonene er alene ansvarlig for mer enn halvparten (52 prosent) av verdens samlede risiko for unngåelse av selskapsskatt», skriver TJN.

– Kvalmende hykleri

Daglig leder i TJN Alex Cobham er ikke nådig mot disse skatteparadisene.

«Hykleriet som avsløres av Corporate Tax Haven Index er kvalmende. En håndfull av de rikeste landene har ført en global skattekrig som er så ødeleggende, de har brutt ned det globale skattesystemet fullstendig. Storbritannia, Nederland, Sveits og Luxemburg – unngåelsens akse – fyller sine egne lommer på bekostning av essensiell finansiering av bærekraftig menneskelig utvikling. Regjeringer over hele verdens mulighet til å skattlegge multinasjonale selskaper for å kunne betale læreres lønninger, bygge sykehus og sørge for likeverdige vilkår for lokale bedrifter har blitt bevisst og hensynsløst undergravd», sier Cobham i en uttalelse.

