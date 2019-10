Her er favorittene til å vinne årets nobelpriser i litteratur

Det har de siste to årene stormet rundt Svenska Akademien, som torsdag skal kunngjøre hvem som får Nobelprisen i litteratur. I år kåres det to vinnere, siden prisen ikke ble delt ut i fjor. Til forskjell fra tidligere offentliggjøres vinnerne på en bestemt dato.

Bakteppet er uro og skandaler i Akademien de siste årene etter avsløringen om at ektefellen til tidligere medlem Katarina Frostenson, kulturprofilen Jean-Claude Arnault, hadde begått seksuelle overgrep. Arnault ble i fjor dømt til to og et halvt års fengsel for to voldtekter.

Arnault ble også beskyldt for å ha lekket navnene på litteraturprisvinnere, informasjon som han skal ha fått av sin hustru, noe Frostenson har avvist. Skandalen førte til at det i fjor ikke ble delt ut noen nobelpris i litteratur.

– Én av vinnerne bør være kvinne

Nordenkorrespondent for den franske avisen Le Monde, Anne-Francoise Hivert, og forfatter Olivier Truc har skrevet en bok om bruduljene i Svenska Akademien.

Truc sier til Sveriges Radio at franskmenns bilde av Sverige tidligere var bra, men at mange ble svært overrasket over krisen i Akademien. I boka skriver de to at man fra Akademiens side kanskje burde gi årets to nobelprisvinnerne en «krisepakke», slik at de er forberedt til å svare på spørsmål om de tidligere Metoo-sakene.

Hivert mener at bakteppet for prisutdelingen kan få betydning for hvem som tildeles årets to litteraturpriser.

– Jeg blir utrolig sjokkert om det ikke er en kvinne blant prisvinnerne, og to kvinner hadde vært en sterk beskjed som det hadde vært vanskelig å se bort ifra, sier Hivert til nyhetsbyrået TT.

Tidligere har bare 14 kvinner av totalt 114 prisvinnere fått tildelt litteraturprisen. Sist gang en kvinne vant var da Svetlana Aleksijevitsj fikk prisen i 2015.

Kvinnelig favoritt

På toppen av bookmakernes favorittliste til å vinne prisen i år er den canadiske samtidspoeten Anne Carson. Foruten poesi har canadieren skrevet essay og oversatt klassiske verker fra gresk og latin.

En av Karibias mest anerkjente forfattere, franskspråklige Maryse Condé fra Guadeloupe, er også en favoritt. I fjor vant hun en Nya Akademiens alternative litteraturpris, siden Nobels litteraturpris ikke ble delt ut. Condé var den gang nominert sammen med japanske Haruki Murakami, britiske Neil Gailman og canadieren Kim Thuy.

Andre favoritter til årets litteraturpriser er polske Olga Tokarczuk, kenyanske Ngugi wa Thiong'o, albanske Ismail Kadare og amerikanske Joyce Carol Oates.

På favorittlista til det britiske bettingselskapet Nicer Odds står også kjente navn som Handmaid's Tale-forfatter Margaret Atwood og norske Jon Fosse, som er på 17. plass.

(©NTB)