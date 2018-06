Verden

Les erklæringen nederst i saken.

– Nord-Korea forplikter seg til å arbeide mot en fullstendig atomnedrustning på Koreahalvøya, heter det i dokumentet som Donald Trump og Kim Jong-un undertegnet etter toppmøtet tirsdag, og som AFP har fotografert.

Les også: Trumps og Kims erklæring imponerer ikke

Vagere forpliktelse

Teksten nevner ikke USAs opprinnelige krav om «fullstendig, verifiserbar og irreversibel atomnedrustning», som innebærer ødeleggelse av alle atomvåpen og inspeksjoner, men gjengir en vagere forpliktelse fra møtet i Panmunjom i april.

«USA og Nord-Korea skal sammen anstrenge seg for å skape en varig og stabil fred på Korea-halvøya», står det i teksten.

I dokumentet heter det også at nye relasjoner mellom USA og DPRK (Nord-Korea) skal etableres, og at utenriksminister Mike Pompeo og en høytstående nordkoreansk tjenestemann skal møtes så snart som mulig for å fortsatte forhandlingene.

I dokumentet står det videre at de to partene skal lete etter og repatriere levninger av dem som ble drept under Koreakrigen og krigsfanger.

Trump beskrev dokumentet som «ganske omfattende» og «veldig viktig».

– Begge sider kommer til å bli imponert over resultatet, framholdt Trump.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Legger fortiden bak oss

I tillegg nevnes amerikanske sikkerhetsgarantier til Nord-Korea. Landets leder Kim Jong-un mener teksten er historisk.

– I dag har vi hatt et historisk møte og besluttet å legge fortiden bak oss, sa Kim under signeringsseremonien. Han lovet at verden vil se en «stor forandring».

På spørsmål fra en journalist sa Trump at prosessen mot atomnedrustning i Nord-Korea vil begynne «veldig, veldig snart».

Trump sa han absolutt kan tenke seg å invitere Kim til Det hvite hus og at de to har utviklet et spesielt bånd.

– Vi kommer til å møtes igjen. Vi kommer til å møtes mange ganger, sa presidenten før de skiltes.

Toppmøtet mellom Trump og Kim i Singapore tirsdag er det første møtet noen gang mellom en nordkoreansk leder og en sittende amerikansk president.

Også før signeringen gjorde Trump det klart at han var godt fornøyd med samtalene med Kim.

– Virkelig, veldig positivt. Bedre enn noen kunne ha forventet, mener jeg. Helt i toppklasse, virkelig bra, sa presidenten. (NTB)

Les også: Det historiske håndtrykket

Dette er den felles erklæringen fra president Donald Trump og leder Kim Jong-un

USAs president Donald J. Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un holdt sitt første, historiske møte i Singapore 12. juni 2018.

President Trump og leder Kim Jong-un holdt en omfattende, grundig og oppriktig meningsutveksling om spørsmål knyttet til opprettelsen av et nytt forhold mellom USA og Nord-Korea og bygging av et varig og robust fredsregime på den koreanske halvøya.

President Trump forpliktet seg til å sørge for sikkerhetsgarantier for Nord-Korea, og leder Kim Jong-un gjentok sin faste og urokkelig forpliktelse til å gjennomføre en full fjerning av atomvåpen fra Koreahalvøya.

De to lederne er overbevist om at opprettelsen av et nytt forhold mellom USA og Nord-Korea vil bidra til fred og velstand på den koreanske halvøya og i verden for øvrig. De to erkjenner at gjensidig bygging av tillit kan fremme arbeidet med å avskaffe atomvåpnene på Koreahalvøya.

President Trump og leder Kim Jong-un uttaler følgende:

* USA og Nord-Korea forplikter seg til å opprette nye forbindelser mellom de to land i tråd med de to folkenes ønske om fred og velstand.

* USA og Nord-Korea vil i fellesskap forsøke å bygge et varig og stabilt fredsregime for Koreahalvøya.

* Nord-Korea viser til Panmunjom-erklæringen fra 27. april 2018 og forplikter seg til å arbeide for full kjernefysisk nedbygging på Kolahalvøya.

* USA og Nord-Korea forplikter seg til å finne levninger etter krigsfanger og personer som ble erklært savnet i Koreakrigen, og umiddelbar repatriering av dem som allerede er identifisert.

President Trump og leder Kim Jong-un forplikter seg til å sette ut i livet punktene i den felles erklæringen raskt og fullt, i erkjennelsen av at toppmøtet mellom USA og Nord-Korea, det første i historien, var en epokegjørende hendelse som la bak seg årtier med spenning og fiendskap mellom de to landene, og som åpner for en ny framtid.

USA og Nord-Korea forplikter seg til å holde oppfølgingsforhandlinger, ledet av USAs utenriksminister Mike Pompeo og en nordkoreansk representant på tilsvarende nivå, så raskt som mulig for å sette konklusjonene fra toppmøtet ut i livet.

President Donald J. Trump fra USA og leder Kim Jong-un fra den statlige kommisjonen i Den demokratiske folkerepublikken Korea forplikter seg til å samarbeide om utviklingen av nye forbindelser mellom USA og Nord-Korea og for å fremme fred, velstand og sikkerhet på Koreahalvøya og i verden.

(NTB)