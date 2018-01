Her er det livsfarlig å hjelpe

Verden

Minst to mennesker ble drept i tillegg til to av gjerningsmennene i angrepet mot et Redd Barna-kontor i Jalalabad i Afghanistan i går morges. Angrepet startet med at en selvmordsbomber sprengte en bilbombe ved inngangen til hjelpeorganisasjonens kontorer, før en gruppe væpnede menn tok seg inn på området.

– Vi er fortvilet over nyheten om at Redd Barnas kontor i Jalalabad er angrepet av væpnede menn. Vår største bekymring er sikkerheten til våre kolleger i Afghanistan, meldte Redd Barna etter angrepet.

Terrorgruppen Den islamske staten (IS) sa via sitt propagandaorgan Amaq at gruppen sto bak angrepet, og at det var rettet mot britiske og svenske organisasjoner, samt den afghanske regjeringen. IS står sterkt i området.

Les også: IS sier de står bak Redd Barna-angrep i Afghanistan

Må stenge

Afghanistan er et av verdens farligste land for hjelpeorganisasjoner.

Flere områder er nå så farlige at både Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og FNs helseorganisasjon WHO så seg nødt til å redusere hjelpetilbudet i løpet av fjoråret:

I august meldte WHO at organisasjonen i perioden siden januar hadde vært nødt til å stenge 164 helseklinikker i landet midlertidig eller vedvarende på grunn av sikkerheten. Det rammer tre millioner menneskers tilgang til helsehjelp.

I oktober meldte ICRC at organisasjonen besluttet å redusere nærværet etter 30 år i Afghanistan. Organisasjonen stengte kontorene i Maimana og Kunduz, og reduserte bemanningen på kontoret i Mazar-Sharif.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Sprer seg

Redd Barna-angrepet ble utført i Nangarhar-provinsen, et område med mye uro de siste årene.

Afghanistan har i mange år vært helt i toppen på listen over land med flest angrep på hjelpeorganisasjoner.

Men i det siste har angrepene også blitt vanligere i flere områder av landet enn før, ifølge WHO.

– Før 2015 var de fleste angrepene i såkalt tradisjonelle konfliktområder som Kandahar-provinsen i sør og Nangarhar i øst. Men de siste to årene har angrep mot helsestasjoner og helsearbeidere blitt vanligere ellers i landet, sa David Lai, helsekoordinator for WHO i Afghanistan da organisasjonen kunngjorde at 164 klinikker så langt var stengt i fjor.

På angrepstoppen

Afghanistan var i 2015 og 2016 det landet i verden som hadde nest flest angrep mot hjelpearbeidere, etter Sør-Sudan, ifølge en rapport fra 2017 fra Aidworker Security kalt «Behind the attacks: A look at the perpetrators of violence against aid workers». Så følger Syria, Den demokratiske republikken Kongo, Somalia og Jemen, ifølge rapporten.

Globalt har antall angrep på helsearbeidere ligget relativt jevnt de siste ti årene. I 2016 var det 158 større angrep mot helsearbeidere globalt, med 288 døde. Fra 2006 til 2016 lå antallet angrep fra år til år på mellom 107 og 170, med unntak av 2013, som hadde spesielt mange angrep globalt: 475.

Bak de fleste angrep står væpnede grupper som for eksempel Taliban, Den islamske staten (IS), al-Qaida og al-Shabaab. Motivasjonen er å utøve makt og kontroll over nærområder og befolkning i området, og å undergrave og ramme myndighetene i området.

I området som ble rammet i går har Taliban ofte stått bak angrep, men IS har vært aktiv der siden 2015. Afghanske sikkerhetsstyrker jakter med hjelp fra amerikanske styrker på terrorgruppene i området.

Innlegg: «Jeg håper Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum får problemer med nattesøvnen.»

Her er det verst

Disse landene ble rammet av flest angrep mot hjelpeorganisasjoner i 2016 og 2015, ifølge en rapport fra 2017 fra Aidworker Security:

Sør-Sudan

Afghanistan

Syria

DR Kongo

Somalia

Jemen