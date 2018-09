Her er den danske statsministerens minneord over Kim Larsen

Verden

«Bakgårdskatten har slentret sin siste tur over Christianshavns brosten. Det gjør meg så trist», skriver Danmarks statsminister i sitt minneord over Kim Larsen. Den folkekjære danske artisten døde søndag, etter lengre tids sykdom, 72 år gammel. På 70-tallet ble han en av Skandinavias mest populære artister med bandet Gasolin, og som soloartist utover 80-tallet skrev han sanger som er gått inn i historien som selve lyden av Danmark. Larsen tilhørte den danske venstresiden, mens statsminister Lars Løkke Rasmussen representerer det liberal-konservative partiet Venstre.

«Han var i opposisjon til det meste, og likevel var han vår alles», fastslår statsministeren.

«Den gamle gategutten, som var motstander av monarkiet og takket nei til Ridderkorset, men som likevel møtte opp og spilte for Dronning Margrete da hun fylte 70 år. Fordi 'jeg liker jo damen', som han sa. Og trenger man andre grunner til å bringe andre glede?», skriver statsministeren. Han refererer også til Kim Larsens høylydte motstand mot innføring av røykelov i Danmark. «Jeg har aldri vært i tvil om at det var en av de lovene som Kim Larsen var mest utilfreds med», forteller statsministeren.

«Få har bundet danskene sammen som Kim Larsen. Og det vil han fortsette med, selv om han ikke lenger er blant oss», skriver statsministeren, som forteller at han sang Kim Larsen-låten «Kvinde min» i sin kones 40-årsdag. «Han har satt i gang dansen og vært gledens katalysator når vi dansker har feiret fødselsdag, bryllup, gullbryllup og i det hele tatt livet. Og han har vært lydsporet til manges siste farvel. Nå er det blitt helt stille», skriver den danske statsministeren.

Kim Larsen med Gasolin på 70-tallet. Foto: CBS

Tenner lys i vinduet

Søndag ettermiddag var det startet en Facebook-aksjon i Danmark med oppfordring til å tenne et lys i vinduet for å minnes Kim Larsen, skriver avisen BT.

Hyllestene strømmet inn fra fans og kommentatorer i Danmark søndag ettermiddag. «Kim Larsen var vår tids Grundvig» skriver avisen Politiken på lederplass. Danmarls Radio meldte at de setter opp et stort minneshow søndag 7. oktober, der en rekke danske artister skal synge Kim Larsens sanger.

I januar ble det kjent at Kim Larsen var rammet av prostatakref, og måtte avlyse en rekke konserter som følge av kreftbehandling.

Så sent som 9. august sto Kim Larsen på scenen med sitt backingband Kjukken på festivalen Smukfest. «TAKK FOR I ÅR! Enda en sommer er bare flydd avsted. Alt for fort» skrev Kim Larsen & Kjukken på sin offisielle Facebook-side 26. august. Her lovet de at de skulle samles igjen etter vinteren var over for å øve inn nye Kim Larsen-sanger. I juli avlyste Kim Larsen en planlagt Norgesturne på grunn av sykdom, men gjennomførte en serie konserter i Danmark i august.