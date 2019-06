Av Sverre Bjørstad Graff - ABC Nyheter

Innbyggerne er borte. De forlatte kjæledyrene døde. Byens brede avenyer er redusert til skogsstier. De fruktbare åkrene utenfor byen har blitt dekket av trær hvor ulver, rådyr og villsvin har slått seg ned.

Tre tiår etter Tsjernobylulykken har naturen tatt tilbake byen Pripyat – hvor gjennomsnittsalderen var 26 og utsiktene gode den skjebnesvangre aprildagen i 1986.

Natt til 26. april 1986 eksploderte én av de fire reaktorene i kjernekraftverket i Tsjernobyl, ti mil nord for Kiev i dagens Ukraina. Katastrofen rystet verden for 33 år siden, og førte blant annet til at nabobyen Pripyat, bare tre kilometer unna, ble tømt for mennesker og overgitt naturen.

Les også: 30 år etter trollbinder og skremmer Tsjernobyl-katastrofen TV-seere verden over

Nå fører HBO-serien om kjernekraftkatastrofen til at turistene strømmer til den forbudte sonen rundt Tsjernobyl nord i Ukraina.

– I mai har vi opplevd en økning på 30 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, forteller Sergej Ivantjuk, sjef for reiseselskapet Soloeast Tours, til ABC Nyheter.

For sommermånedene juni, juli og august er økningen enda høyere, hele 35-40 prosent, siden serien om Tsjernobyl startet på HBO, ifølge Ivantjuk.

– De fleste mente jeg var gal da jeg begynte å arrangere disse turene i år 2000. 19 år senere får vi oppmerksomhet fra hele verden. Jeg takker HBO for en glimrende serie som har fått de fleste fakta riktig, sier Ivantjuk.

Les også: Reisemålene som gir frykt og mareritt

Tre kilometer unna

Da reaktoren eksploderte ved Tsjernobyl klokken ett på natten lørdag 26. april 1986 var byen Pripyat bare 26 år gammel. Byen hadde blitt bygget i forbindelse med atomkraftverket tre kilometer unna, og ble med sine 50.000 innbyggere beskrevet som en kommunistisk mønsterby.

Da dagslyset kom, dro mange av innbyggerne til brua som bandt Pripyat sammen med kjernekraftverket hvor så mange av byens arbeidere jobbet. De ville se hva som hadde hendt.

Nysgjerrige sto de der og så den svarte røyken sive opp fra den ødelagte reaktoren.

Les også: Verdens høyestliggende by beskrives som helvete på jord

Ingen fortalte dem at strålingen fra Tsjernobyl var så mye som 20 ganger høyere enn i Hiroshima og Nagasaki, og 60.000 ganger høyere enn normalen.

Lite visste de også at det de var vitne til skulle forsegle byens skjebne for alltid.

Først 36 timer etter ulykken bestemte sovjetiske myndigheter seg for å evakuere byen. Klokken 14 den 27. april kom en lang kolonne busser til Pripyat.

I løpet av bare tre timer ble hele befolkningen kjørt vekk i 1100 busser sendt fra hovedstaden Kiev.

De fikk bare et par timer til å ta med seg det nødvendigste. Kjæledyrene måtte være igjen. Evakueringen ble sagt å være bare 'midlertidig'.

Midlertidig skulle vise seg å bli permanent.

Les også: Slik har du aldri sett Tsjernobyl før

Tilbyr besøk med guide

Det vil ta 600 år før folk kan bo i Tsjernobylområdet igjen. Og 48.000 år før all radioaktivitet er borte. Men i dag er strålingen i Pripyat på et nivå som gjør det mulig for turister å besøke byen på korte, organiserte turer.

Flere turoperatører arrangerer turer med guide til spøkelsesbyen og det gamle kjernekraftverket. På disse turene kan du vandre rundt i Pripyat, for eksempel over det store torget hvor trærne har trengt seg gjennom betongen, forbi den rustne fornøyelsesparken som skulle åpne fire dager etter katastrofen i 86 og innimellom alle de flere hundre boligblokkene hvor lyden av vannlekkasjer fyller stillheten.

Guiden vil konstant minne deg på at du ikke må røre ved noe. Du må heller ikke tråkke på mose og lav, strålingen deres er fortsatt høy.

Siden april 2012 har det heller ikke vært lov å gå inn i noen av bygningene i byen. Til det er sikkerheten for dårlig. Bygningene kan rase sammen.

Les også: Hit kan du reise for å se dyr vi har mistet for alltid

Usikkerhet om antallet døde

Det er fortsatt uvisst hvor mange mennesker som mistet livet på grunn av ulykken i 1986. Tallene varierer mellom 4000 og 100.000. Sikkert er det i hvert fall at for de som bodde i Pripyat ble livet aldri det samme. Byen deres døde i april 1986.

Videoen øverst i saken forteller sin stille historie.

HBO-serien «Chernobyl» har siden premieren i mai fått historiens høyeste poengscore hos filmdatabasen IMDb. Serien er regissert av svenske Johan Renck, for mange kjent som 90-tallsartisten «Stakka Bo». Han har med seg Stellan Skarsgård i en av de store rollene, og også David Dencik, som spiller Mikhail Gorbatsjov, er svensk. Britene Jared Harris og Emily Watson er også sentrale.

Serien om Tsjernobyl-ulykken ble blant annet spilt inn ved et gammelt kjernekraftverk i Litauen.

Les også: Akarmara: Den sovjetiske spøkelsesbyen

Saken ble først publisert hos ABC Nyheter