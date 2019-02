Av Sverre Bjørstad Graff - ABC Nyheter

Det er knapt 15 år siden Norge som det andre landet i verden innførte røykeloven, en lov som gjorde det forbudt å røyke inne på serveringssteder. Siden den gang har mange land fulgt etter, og røykelovene skjerpes stadig.

Nå kan Hawaii bli USAs første delstat som forbyr salg av røyk.

Det er den demokratiske representanten og legen Richard Creagan som varsler sterkere skyts i kampen mot røyking og tobakk, fordi skatter, avgifter og helseadvarsler har vist seg ikke å være effektive nok, skriver avisen Independent.

Trinnvis aldersgrense

I dag må du være 21 år for å kunne kjøpe røyk på Hawaii. Får Creagan det som han vil, vil aldersgrensen øke til 30 år i 2020, 40 i 2021, 50 i 2022, 60 i 2023 - før den hopper til 100 år i 2024.

– Vi har mennesker som er sterkt avhengige og gjort til slaver av en helt latterlig dårlig industri. De har gjort dem avhengige ved å lage en sigarett som er svært vanedannende, til tross for at de vet hvor farlig den er, uttaler Creagan til lokalavisen Hawaii Tribune-Herald.

Lovforslaget vil ikke gjelde for sigarer, tyggetobakk eller elektroniske sigaretter, skriver avisen.

Største enkeltårsak til tidlig død

I 2018 beregnet det internasjonale forskningssamarbeidet Global Burden of Disease antall dødsfall som skyldes tobakk. Beregningen viste at røyk alene årlig tok livet av 6,3 millioner mennesker, og at passiv røyking var ansvarlig for nesten 900 000 dødsfall. Det gjør at røyking er den største enkeltårsaken til sykdom og tidlig død i den vestlige verden.

Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet dør det hvert år omlag 5100 personer av røyking i Norge. I tillegg anslår forskerne at det er 700 som dør fordi de har blitt utsatt for passiv røyking.

Saken ble først publisert hos ABC Nyheter