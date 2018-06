Harley-Davidson flytter produksjon ut av USA

Verden

Det er produksjonen av motorsykler som eksporteres til EU, som skal flyttes til fabrikker utenfor USA, etter at EU økte tollen fra 6 til 31 prosent.

Harley-Davidson-fabrikken i Milwaukee i den amerikanske delstaten Wisconsin sier at de ikke ønsker å øke prisen på sine motorsykler for å unngå varig skade på sitt salg i regionen.

EU økte tollen på motorsykler og en rekke andre produkter fra USA som svar på at president Donald Trump innførte kraftig økt toll på stål og aluminium for å beskytte amerikansk stålindustri, særlig i det nordøstlige USA.

Fra Texas meldes det samtidig at en rekke produsenter av oljeledninger søker om unntak fra tollen på stål fra andre land fordi de ikke får tak i stål i den kvalitet de trenger fra amerikanske stålprodusenter.

Hittil har myndighetene fått inn søknader om unntak fra 20.000 amerikanske bedrifter som ikke uten videre kan legge om sine forsyningslinjer, ifølge nyhetsbyrået AP.

Får de ikke unntak, risikerer de å måtte utsette utvidelser eller permittere ansatte. To økonomer sier til AP at stål- og aluminiumstollen kan føre til at 40.000 mennesker mister jobben bare i Texas. (NTB)