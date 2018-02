Verden

Uten noe sted å rømme, regnet bomber ned over sivile i forstaden. Over 500 mennesker er drept og flere tusen såret de siste dagene, og i går kom ubekreftede meldinger om at syriske bakkestyrker var satt inn flere steder.

Syria beskriver offensiven mot Øst-Ghouta som en forsvarskrig mot de islamistiske grupperingene som har befestet seg i området.

– Det er uakseptabelt å sette livene til åtte millioner mennesker i Damaskus-området i fare for å beskytte terroristene i Øst-Ghouta, sa den syriske diplomaten Bashar al-Jaafari, ifølge det offisielle nyhetsbyrået Sana.

Øst-Ghouta har vært omringet av syriske regjeringssoldater i minst fire år allerede. Situasjonen er blitt så ekstrem at selv sult og underernæring har spredt seg. I august 2013 brukte regimet kjemiske våpen mot området, og opp til 1700 mennesker kan ha blitt drept i ett og samme angrep.

– Ikke vår krig

Naji Ali-Adleeb, en syrisk forretningsmann, som før krigen hadde en farmasøytisk fabrikk nettopp i Ghouta, er opprørt.

– Denne krigen har gjort alle galt. Dette er ikke vår krig, forteller han til Dagsavisen fra Damaskus.

Han har for lengst måttet stenge fabrikken, noe som ytterligere vanskeliggjorde tilgangen til medisiner i landet.

Også russiske jagerfly skal ha deltatt i bombarderingen av Øst-Ghouta, og dette er en side av konflikten som nå vekker stor oppmerksomhet ellers i Midtøsten.

Mens Russland bygger opp sitt militære fotfeste i Syria – sitt eneste i det arabiske Midtøsten – vokser samtidig sinnet mot Moskva.

I en artikkel advarte Raghida Dergham, en av Midtøstens mest respekterte journalister, om at Russland, samt Iran og Tyrkia – som også er aktive i Syria – er delaktige i det hun kalte en «utryddelseskrig».

– Maktene som skulle garantere våpenhvilen i Syria, er blitt redusert til medskyldige i utryddelseskampanjen i Øst-Ghouta, skrev hun i den Abu Dhabi-baserte avisen The National.

Russland og Iran blir også i økende grad anklaget for å gjøre det europeiske land gjorde 100 år tidligere – å dele opp landet i imperialistiske interessesfærer

Fremmede interesser

Mens Russland og Iran lenge hadde en felles interesse i å se president Bashar Assads regime overleve, begynner en splittelse – og gnisninger – å gjøre seg gjeldende: Russland ønsker å stabilisere Syria, slik at landet kan være Moskvas utpost i Midtøsten, mens Iran bygger opp baser og en styrke som ser ut til å være rettet mot en framtidig storkonfrontasjon med nabolandet Israel.

Teheran har brakt flere titusen sjiamuslimske væpnede styrker fra land som Irak og Afghanistan, og sammen med Hizbollah-geriljaen fra Libanon begynner en å se konturene av det som kan bli en ødeleggende ny krig.

– Iran vil fortsette å støtte Syria i krigen mot terroren, forklarte i helgen Hossein Amir Abdollahian, en utenrikspolitisk rådgiver i Teherans Shura-råd.

Mens Øst-Ghouta er det eneste området nær Damaskus som fortsatt er under opprøreres kontroll, er alle aktører klar over at et annet, langt mer blodig slag ennå venter i Syria.

Idlib neste

I våpenhvileavtaler som tidligere er blitt inngått – som i Aleppo og andre steder – har islamistiske styrker gjerne fått fritt leide til Idlib-provinsen i nordlige Syria. På den ene siden er Idlib dermed blitt et slags samlingssted for militante islamister, og på den andre siden ser ikke president Assad lenger ut til å søke en diplomatisk løsning på krigen, men heller en militær seier. Og etter Øst-Ghouta, vil det bare være et spørsmål om tid før det store slaget om Idlib kommer.

Krigen i Syria går snart inn i sitt åttende år, og har herjet lenger enn både første og andre verdenskrig. En ny generasjon av unge syrere som er i ferd med å vokse fram, har verken skolegang eller kjenner noen annen virkelighet enn krigens dagligliv.

Naji Ali-Adleeb er oppgitt.

– Krigens stank er blitt utålelig, forteller han. – Vi er ingenting lenger. Vi er bare heldige som selv ikke er blitt mordere, sier han til Dagsavisen.