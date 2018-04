Håpet forsvant

Verden

JAFFA (Dagsavisen): Irakere var håpefulle i de dagene i april 2003. Tyrannen som hadde terrorisert dem i over 20 år, skulle endelig ut av livet deres. Med iver hamret sivile irakere løs på den 12 meter høye statuen av Saddam ved Firdos-plassen i hovedstaden.

Med hjelp fra amerikanske soldater falt Saddam i bakken og folk jublet og danset i glede.

15 år senere er landet langt ifra stabilt. Irak er herjet av interne kamper mellom landets etniske og religiøse grupper og flere hundre tusen mennesker er blitt drept.

Kadhim Sharif al-Jabbouri var en av dem som hamret løs på statuen. Han både angrer på det og savner den gamle diktatoren. Til BBC sier han at alt bare blir verre for hvert år som går.

– Vi har borgerkrig, korrupsjon, ran og drap. Saddam er borte, men nå har vi tusen saddamer.

Al-Jabbouri satt selv i fengsel under Saddam og 14 av hans slektninger ble drept.

– Hvorfor veltet jeg statuen? Jeg burde sette den opp igjen, men da er jeg redd jeg vil bli drept.

Var det riktig?

Nettopp hvorvidt det var riktig å fjerne Saddam fra makten går til kjernen av Vestens Midtøsten-politikk den dag i dag. Når skal man gripe inn? Eller skal man i det hele tatt gjøre det?

Saddam var en av etterkrigstidens mest brutale diktatorer. Baath-partiet kom til makten allerede i 1968, og skapte et regime basert på Sovjet-modellen med sine utallige etterretningsorganisasjoner. Saddam overtok makten i 1979 og staten ble totalitær.

22. juli 1979 innkalte Saddam Baath-partiets ledere til et toppmøte i Bagdad. Han fortalte at han hadde dramatiske nyheter før han satte seg ned ved bordet sitt og røykte en sigar foran alle Bath-medlemmene. Deretter ble den tidligere så mektige Muhyi Abdel-Hussein sendt opp på scenen. Han hadde blitt torturert rett før og da Saddams menn truet med å drepe familien hans, gikk han med på en løgn: At toppene i partiet planla å velte Saddam.

Henrettet forrædere

Abdel-Hussein sto på scenen og leste opp navnene på «forræderne» i salen. En etter en ble de fjernet, og så skutt. Panikken spredte seg. Av frykt for selv å bli fjernet, begynte de gjenværende å rope ut sin lojalitet til Saddam Hussein. Og slik ble Saddams totalitære stat forseglet. Nå var det terroren som hersket.

Abdel-Hussein som ofret 68 partikollegaer i håp om å redde sin egen familie, ble også henrettet.

I de påfølgende 24 årene levde irakere med en ubeskrivelig brutalitet, helt til statuen ble veltet. Et halvt år senere ble Saddam selv tatt.

Verdt det

Luay Jawad al-Khatteeb er ikke i tvil:

– Det er alltid riktig å styrte diktatorer, og spesielt slike som Saddam Hussein, sier han til Dagsavisen. Al-Khatteeb forsker i dag ved Columbia universitet i New York.

Familien hans i det sørlige Irak ble forfulgt av Saddams fryktede sikkerhetsstyrker. Det som likevel gikk galt skjedde etter den amerikanske invasjonen, mener han: USA oppløste den irakiske hæren og skapte et enormt maktvakuum. Sunnimuslimske ledere, som under Saddam hadde vært alliert med regimet, ble tilsidesatt, og mange lot seg verve til islamistiske grupper i kampen mot Iraks nye maktherrer, sjiamuslimene. Dagens situasjon er samtidig også et resultat av samfunnet Saddam skapte, ifølge al-Khatteeb.

– Under Saddam var landet en drapsmaskin, han førte kriger i inn- og utland. USA frigjorde Irak. Men så gikk det fra frigjøring til okkupasjon. I dag har vi en korrupt og inkompetent regjering, sier han.

Den kurdiske universitetsforeleseren Khawla Khanekah anklager dagens regime i Bagdad for forbrytelser mot kurderne som ligner de Saddam sto bak.

– Det er som om Saddam er tilbake, sier hun om statsminister Haider al-Abadi.

– Vi blir drept og utsultet. Men verden bryr seg ikke.