Alastair Campbell var spindoktoren som var sterkt medvirkende til Labours framgangstider som startet på slutten av 1990-tallet under Tony Blair.

Nå er Labour-politikeren så uenig i leder Jeremy Corbyns brexit-politikk at han ikke lenger ønsker å være med i partiet.

Jeremy Corbyn, leder i Labour. Foto: NTB scanpix

Stemte Libdem

Campbell var allerede i strid med partiet, etter at han i mai avslørte at han hadde gitt sin stemme til Liberaldemokratene i valget til nytt EU-parlament. Det førte til at han ble ekskludert fra Labour. Men han hadde anket avgjørelsen og var forberedt å kjempe mot utvisningen. Det vil han ikke lenger gjøre, skriver han i en kronikk i The Guardian og The New European, stilet som et brev til Jeremy Corbyn.

Stridens kjerne er Labours posisjon i det vanskelige brexit-spørsmålet. Det har lenge vært en dragkamp i partiet om hvorvidt Labour skal gå klart inn for en ny folkeavstemning, og om det da skal drive en klar kampanje for at landet likevel skal bli i EU. Dette er hva flertallet av partimedlemmene ønsker, viser målinger, og stadig flere sentrale partitopper har gått inn for dette.

– Må si fra

Også Labour-ledelsen har gått stadig mer i denne retningen, og har nå sagt at partiet vil ha en folkeavstemning for å unngå en «no deal»-brexit. Men Labour har også velgere og politikere fra siden som stemte for å gå ut av EU, og Corbyn har derfor drevet balansegang. Campbell er blant dem som mener derimot Corbyn må si klart og tydelig at Labour ønsker å drive kampanje for å bli i EU og dermed bli den klare pro-EU-kraften i britisk politikk i en tid da landet kan komme til å krasje ut av EU uten en avtale.

– For å ha noen som helst sjanse til å stoppe Johnson og stoppe en hard brexit, må du ta skrittet fullt ut nå og vise lederskap på vegne av anti-brexit og anti-populismen, skriver Campbell til Corbyn.

