LONDON (Dagsavisen): – Hvis du spør meg om jeg angrer? Ja. Er jeg lei meg for tilstanden landet har havnet i? Ja. Føler jeg at jeg har noe ansvar for det? Ja. Det var min folkeavstemning, min valgkamp, min avgjørelse å prøve å reforhandle. Jeg aksepterer alt det, og folk må avgjøre selv hvor mye de vil skylde på meg, sier Stobritannias tidligere statsminister David Cameron i sitt første TV-intervju om brexit-krisen, som sendes på den britiske kanalen ITV mandag kveld.

Tyst

I over tre år har det vært helt tyst fra mannen som bestemte at Storbritannia skulle ha en folkeavstemning om EU. Siden David Cameron dagen etter folkeavstemningen i juni 2016 sto utenfor Downing Street 10 og kunngjorde at han gikk av som statsminister, har det vært andre som har hatt oppgaven med å styre brexit-skuta. Om en drøy måned går landet ut av EU, med eller uten en avtale, dersom statsminister Boris Johnson får det som han vil.

Nå snakker endelig David Cameron om beslutningen som skulle skape tre år med kaos og usikkerhet, en krise som ennå ikke er avklart, og en befolkning som er enda mer splittet enn den gang.

En rekke intervjuer kommer nå i anledning selvbiografien hans, som kommer ut 19. september.

– Tenker på det hver dag

I et intervju i The Times i helgen innrømmer han at brexit-krisen har gått innpå ham.

– Hver eneste dag tenker jeg på det. På det faktum at vi tapte, og konsekvensene, og hva som kunne vært gjort annerledes, og jeg er desperat bekymret for hva som nå kommer til å skje, sier han.

– Jeg er virkelig lei meg over å se landet jeg elsker så høyt lide under usikkerhet og splittelser.

– Johnson tenkte på egen karriere

Men han kritiserer også partikollega og nåværende statsminister Boris Johnson. Johnson satte sin egen karriere først da han valgte å drive kampanje for å gå ut av EU, mener Cameron.

Johnson, som i dag framstår som en kompromissløs brexit-tilhenger som sier landet skal ut av EU 31. oktober enten det blir med eller uten en avtale – til tross for at parlamentet har vedtatt en lov mot at landet går ut med «no deal» – var ikke like sikker for tre år siden. Bare få måneder før folkeavstemningen vurderte Johnson om han skulle lande på «remain» (pro-EU-siden) eller «leave» (anti-EU-siden). Johnson landet på «leave», og ble dermed en markert motstander mot sin egen partifelle Cameron i ukene før folkeavstemningen.

– Min konklusjon er at han tok sjansen på et utfall han ikke likte fordi det ville være til hjelp for hans egen politiske karriere, skriver Cameron i boka, ifølge et utdrag gitt til The Times.

Resonnementet er at Johnson, som en sentral og ledende figur innen De konservative, ville bli populær blant mange i partiet dersom han inntok «leave»-standpunktet, og dermed ville øke sine sjanser til å bli partileder og kanskje også statsminister – slik han nå er blitt.

Partistrid ble landets kaos

David Cameron er i tre år av mange blitt sterkt kritisert for å ha satt partiet sitt foran landets ve og vel ved at han initierte folkeavstemningen.

Det var først og fremst en intern dragkamp i Det konservative partiet som skapte problemer som Cameron ønsket å bli kvitt en gang for alle. Partiet har i alle år hatt en sterk fløy som har ønsket landet ut av EU, men utenfor partiet har ikke dette vært noe sterkt krav.

Cameron selv var pro-EU, men hadde allerede i 2013 sagt at det skulle holdes en folkeavstemning basert på en reforhandling med EU om medlemsbetingelsene. Partiet satt da i koalisjon med Liberaldemokratene, som er sterkt pro-EU, og de fleste trodde ikke De konservative ville få rent flertall ved neste valg. Det var dermed ikke så sannsynlig at løftet måtte gjennomføres. Men partiet hans fikk rent flertall, og dermed måtte Cameron følge opp løftet, og kunngjorde folkeavstemning i 2016.

David Cameron gikk av umiddelbart, dagen etter folkeavstemningen. Her fra kunngjøringen 24. juni 2016, med kona Samantha ved sin side. Foto: NTB scanpix

De fleste trodde også at flertallet ville stemme for å bli i EU, slik målingene hadde vist. Da det ble klart at et flertall på 52 prosent hadde stemt for å gå ut, kunne ikke Cameron lenger lede landet. Etterfølgeren Theresa May tok oppgaven.

Cameron sier likevel at han fortsatt mener at det var riktig å avholde folkeavstemningen.

