Han kan bli den første åpent homofile presidentkandidaten i USAs historie

Pete Buttigieg (37) offetliggjorde onsdag at han undersøker mulighetene til å stille som demokratenes presientkandidat i 2020, melder CNN.

Om han skulle vinne nomineringen, vil han i så fall ikke bare bli den yngste som stilller som presidentkandidat noensinne for Demokratene, han er også åpent homofil.

Dette vil dermed være første gang en åpent homofil stiller som presidentkandidat for et av de to store partiene, skriver NBC News.

Pete Buttigieg er nå borgermester i småbyen South Bend i Indiana, en jobb han fikk da han var 29 år. Pete Buttigieg tjenestegjorde i marinen under krigen i Afghanistan.

«Frihet, sikkerhet og demokrati»

Pete Buttigieg kunngjorde sitt plattform i en video der han påpekte at han vil ha endringer i samfunnet sentrert rundt stikkordene «frihet, sikkerhet og demokrati».

Han har nå som flere andre demokrater, annonsert at han lanserer sin «exploratory committee», eller undersøkelseskomité.

Dette er er vanlig i USA, både for å sondere mulighetene sine og for å samle inn penger.

Det samme har senatorene Kirsten Gillibrand, Elisabeth Warren og Kamala Harris gjort.

Gårsdagens politikk

Buttigieg pekte i en video på at det er ny generasjon stemmer som vokser fram i USA, som snur ryggen til gårsdagens politikk.

– Vi er klare for en ny start, sier Buttigieg.

Han innrømmer samtidig at han har oddsene mot seg om hans kandidatur skulle ende i en full nasjonal kampanje.

– Jeg undersøker mulighetene fordi jeg kan tilby en annen erfaring og et annet perspektiv enn andre, sier Buttigieg.

Mange

Det er forventet at mellom det blir et stort felt med håpefulle demokrater, et sted mellom 15 og 30, som vil kjempe om å bli partiets presidenkandidat i 2020.

Fra før har Senatoren Kamala Harris (54) annonsert at hun vil bli USAs neste president, og er dermed en av mange som er forventet å stille opp i kampen om å bli partiets presidentkandidat i 2020.

Senator Elisabeth Warren har tidligere kunngjort at hun stiller som kandidat til Demokratenes nominasjonsvalg. Det samme har senator Kirsten Gillibrand. Det spekuleres også høyt i amerikanske medier om senator Bernie Sanders og tidligere visepresident Joe Biden også vil stille til valg, skriver NTB.

