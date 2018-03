Han har forvandlet Israel

Verden

JERSUSALEM (Dagsavisen): Statsminister Benjamin Netanyahu ble tatt imot som en helt da han tirsdag talte foran 18.000 på en konferanse i lobbyorganisasjonen American-Israel Public Affairs Committee (AIPAC) i Washington.

Men hjemme i Israel drukner han bokstavelig talt i korrupsjonsetterforskninger. Og denne gangen er det vanskelig å se hvordan han kan overleve. Netanyahu kan komme til å tilbringe mange år i fengsel.

Gikk fem på

Første gang Benjamin Netanyahu ble erklært politisk død var i 1993 – for 25 år siden. En politisk rival hadde da sagt at han satt på et pinlig videoopptak av Netanyahu og hans elskerinne.

I håp om å ta luften ut av episoden, sto Netanyahu fram. Han innrømmet affæren, og ba sin kone Sara om unnskyldning. Utrolig nok fantes det imidlertid ikke noe videoopptak. Netanyahu hadde gått fem på, og innrømmet en affære ingen hadde beviser på.

Det ble den første av en lang rekke skandaler som skulle følge Netanyahu i alle årene som toppolitiker.

Tostatsløsning knust

Selv om Netanyahu fortsatt styrer landet, har mange begynt å oppsummere hans epoke. Med unntak av David Ben Gurion, landets første statsminister, er det ingen som har satt sitt preg på Israel som Netanyahu. Landet er i dag et helt annet enn det Netanyahu overtok for første gang i 1996. Mange kjenner seg knapt igjen.

– Det mest skjebnesvangre er at Netanyahu har knust ideen om en tostatsløsning med palestinerne. Uten en palestinsk stat er det klart at vi her vil gå en ikke-demokratisk framtid i møte, sier Alon Liel, en tidligere toppdiplomat i det israelske UD.

Andre går lengre. Professor Zeev Sternhell, en ledende ekspert på fransk og italiensk fascisme, sier han ser spirer i Israel som minner om Nazi-Tyskland i 1933. I en artikkel i Le Monde i forrige uke skrev han at Israel ikke lenger var et liberalt land, og at landet er blitt «et monster for ikke-jøder som lever under dets styre». Han siktet til okkupasjonen av palestinerne.

Alon Liel, den tidligere toppdiplomaten, mener imidlertid at de antidemokratiske vindene som blåser over Israel også er knyttet til lignende tendenser både i USA og i Europa. Men i Israel fikk de demokratiske kreftene seg en alvorlig støkk da fredsforhandlingene med palestinerne brøt sammen i år 2000, sier Liel. Mange mistet da troen på en fredelig framtid.

Splittelse blant jøder

Ahmed Quria, den palestinske fredsforhandleren under Oslo-dagene, sier også at dagens Israel ikke lenger er det han, som rival, en gang kjente.

– Dessverre sier israelerne til seg selv at de i dag er de mektigste i regionen, så hvorfor inngå kompromiss med palestinerne, forteller han til Dagsavisen.

Mange på Israels høyreside er enig: Poenget, sier de, er at Israel vant og palestinerne tapte.

Men Sam Lehman-Wilzig, en kjent Netanyahu-kritiker, må likevel gi statsministeren ros på andre felt.

– Økonomisk har Israel aldri vært sterkere. Israel er også blitt en verdensledende nasjon i alt som har med høyteknologi og forskning å gjøre, sier Lehman-Wilzig.

Men Netanyahu-epoken kan likevel bli skjebnesvanger i jødisk historie også av andre årsaker: For mange jøder utenfor Israel er det blitt vanskeligere å identifisere seg med et Israel som blir tatt i stadig mer nasjonalistisk retning, og dermed kan man se begynnelsen av det som kan bli en alvorlig splittelse.

– Spesielt blant unge jøder for eksempel i USA er dette utpreget. De er mer liberale, de verdsetter mer universelle verdier, og ønsker at Israel skal være integrert i verdenssamfunnet, og ikke isolere seg uten en fred med palestinerne, sier professor David Newman, som forsker ved Ben Gurion-universitetet i Negev-ørkenen.

Limet svekket

Likevel tar Netanyahus regjering nå skritt for å gjennomføre dype strukturelle forandringer innad i Israel. Selv om flertallet av Israels jøder er sekulære, introduserer undervisningsdepartementet stadig flere religiøse og nasjonalistiske elementer i skolene. Justisdepartementet innfører «reformer» som undergraver et liberalt verdisystem til fordel for et mer nasjonalistisk regime.

Nå har det gått så langt at enkelte frykter at den sosiale solidariteten er blitt alvorlig svekket, at limet som har holdt samfunnet sammen, er blitt svekket til de grader at det er farlig. Israel er et utpreget immigrantsamfunn, med jøder som har ankommet fra vidt forskjellige steder som Jemen, India, Etiopia, Tyskland, Polen og USA. I tillegg er rundt 20 prosent av landets innbyggere palestinere.

Men oberst Zeev Raz, som tilbake i 1981 deltok i bombarderingen av Saddam Husseins atomreaktor, tror at omveltningene i samfunnet til og med vil påvirke landets evne til å forsvare seg vis-à-vis arabiske fiendestater. Mange israelere har lenge vært overbevist om at de har en klar fordel arabiske soldater ikke har: De kan lettere identifisere seg med landets mål, mens soldater fra arabiske land, ifølge dette synet, vil være mindre motivert fordi de kjemper for ikke-demokratiske regimer. Men med korrupsjonen som herjer på toppen i Israel og med den interne solidariteten svekker, tror militæroffiserer som Raz at landets forsvarsevne er svekket.

– Hvis Netanyahu i dag sender soldater ut i kamp, er det en stor sjanse for at de ikke vil være overbevist om at det er av legitime årsaker at de kjemper, sa han i en tale i Jerusalem i forrige uke.