Han får til i India det Trump og USA ikke makter

Verden

Av NTB og Espen H. Rusdal

Programmet skal gi en helseforsikring på 500.000 rupee, snaue 6.900 dollar, til alle fattige familier som trenger behandling for alvorlige sykdommer.

Forventet kostnad for den sentrale myndigheten og de 29 delstatene er rundt 1,6 milliarder dollar i året. Finansieringen av programmet vil økes gradvis i takt med behovet.

Les også: Trump lover alle helseforsikring

Statsminister

Programmet er oppkalt etter statsminister Narendra Modi. Modi delte søndag ut helsekort under lanseringen i Ranchi, hovedstaden i den østlige delstaten Jharkhand. Han kalte lanseringen en historisk dag for India.

– Det er et stort steg mot å sikre et godt og tilgjengelig helsevesen for de fattige i India. Over 100 millioner familier vil kunne dra nytte av det, sa han.

Planen lener seg på partnerskap med private sykehus og vil samtidg inkludere tradisjonelle indisk idder som holistsik helsepleie og yoga, skriver Washington Post.

– Det er et veldig indisk porgram, sier lege Vinod K. Paul som er involvert fra myndighetens side.

Les også: Trump har utløst ny metoo-storm: #WhyIDidntReport. «Hei, Donald Trump. Nå må du for faen lytte!»