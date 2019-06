– Vi mener han er en mobber, og man må stå opp mot mobbere. Vi er bekymret for at hans atferd blir normalisert. Han undergraver verdensordenen.

Labours skyggeutenriksminister Emily Thornberry legger ikke fingrene imellom når hun snakker om USAs president, som tirsdag ble møtt med protester i London under sitt statsbesøk i Storbritannia.

Både Labour-leder Jeremy Corbyn og skyggeutenriksminister Emily Thornberry har gått sterkt ut mot statsbesøket. Foto: NTB scanpix

– En rasist

Labour-leder Jeremy Corbyn og leder Vince Cable fra Liberaldemokratene var blant politikerne som protesterte mot Trumps statsbesøk sammen med britiske demonstranter. Corbyn kan komme til å bli statsminister dersom det blir et nyvalg i Storbritannia i nær framtid.

Den enorme ballongen av baby Trump, som første gang ble brukt under Trumps besøk i Storbritannia i juli i fjor, kom i går i lufta igjen.

Ballongen av Trump kom i lufta i går i London. Foto: NTB scanpix

Det er ikke dagligkost med statsbesøk fra en amerikansk president. Trump er kun den tredje amerikanske presidenten som er på et slikt besøk hos Dronningen, etter Barack Obama i 2011 og George W. Bush i 2003, ifølge ABC News. Besøket i fjor var ikke et statsbesøk, men et såkalt arbeidsbesøk.

Allerede i 2017, like etter at Trump ble valgt, ble han invitert på statsbesøk, og temaet har vært omstridt siden. Det er nettopp at det er et statsbesøk Labour protesterer mot, ikke at regjeringen møter Trump og snakker med ham, påpeker Thornberry overfor Sky News, og gikk også på BBC langt i kritikken:

– Han er rasist, han er et seksuelt rovdyr, og det er riktig å si det, sa Thornberry til BBC Today.

Trump selv sa mandag at han regnet med at «Fake news», det vil si det han mener er media for falske nyheter, ville jobbe hardt for å finne demonstranter mot ham.

Matt Bonner, som står bak babyballongen, avviser at det er en ufin måte å demonstrere mot presidenten på.

– Mange syns det er fornærmende at vi har tatt imot ham på denne måten. Men Donald Trump er notorisk kjent for å være fornærmende, og nå smaker han sin egen medisin. Det er som å holde et speil opp foran ham, sier Bonner til Sky.

Les også: Samlet inn penger for å få Baby Trump i lufta

Blandet seg

Trump møtte i går statsminister Theresa May som er inne i sine siste uker i jobben. Fredag går hun av som partileder, og innen juli, når en ny leder er klar, går hun av som statsminister. Brexit er ikke avklart, men de to skulle diskutere mulighetene for en handelsavtale mellom de to landene når – eller dersom – Storbritannia går ut av EU.

Trump på banketten i Buckingham Palace med dronning Elizabeth mandag. Foto: NTB scanpix

De to landene har i mange tiår hatt et såkalt «spesielt forhold», der samarbeidet har vært nært og godt, men gapet er åpenbart større på flere felter mellom de to landene.

Trump har denne uka gått til det uvanlige skritt å blande seg i interne politiske debatter i et annet land, ved blant annet å si at Nigel Farage, leder av det nye Brexitpartiet, bør delta i forhandlingene med EU, og at tidligere utenriksminister Boris Johnson bør bli Storbritannias nye statsminister når May forlater skuta.

Det har vært snakk om at Trump også skal møte Boris Johnson under besøket, men tirsdag meldte Mirror at de to kun hadde snakket sammen på telefon, og at Johnson måtte takke nei til et møte med Trump i kveld på grunn av et partimøte.

Les også: Tar en av disse over etter May?