Hackere hadde tilgang på data fra 29 millioner Facebook-brukere

Verden

Av NTB

Det var i slutten av september Facebook opplyste at de hadde vært mål for et omfattende hackerangrep, uten at de kunne bekrefte hvor stort omfanget var eller hvem som sto bak. Fredag kom de med en oppdatering om etterforskningen av saken.

Av den går det fram at gjerningspersonene utnyttet tre ulike svakheter i Facebook-systemet til å stjele tilgangskodene som gjør det mulig for nettstedets brukere å logge på automatisk.

Gjennom dette fikk hackerne tilgang på navn, epostadresser eller telefonnumre fra samtlige av de 29 millionene som ble rammet. Fra 14 millioner brukere fikk hackerne tilgang på enda mer informasjon, deriblant hjemsted, religion, fødselsdato, de femten siste søkene deres og de ti siste stedene de sjekket inn på.

Ytterligere en million ble rammet uten at hackerne fikk tilgang på noen av personopplysningene deres, ifølge Facebook.

– Beklager

I fredagens uttalelse sier selskapet unnskyld til brukerne som ble rammet.

– Vi er veldig lei oss for at dette skjedde. Ditt personvern er utrolig viktig for oss, og vi ønsker å oppdatere dere om det vi har funnet ut i den pågående etterforskningen, inkludert hvilke Facebook-kontoer som er påvirket, hva slags informasjon som ble berørt og hva Facebook-brukere kan gjøre med dette, skriver de.

Folk som har fått personopplysningene sine på avveie vil snart motta mer informasjon, lover Facebook.

– De neste dagene vil vi sende tilpassede meldinger til de 30 millionene som er rammet der vi forklarer hva slags informasjon hackerne kan ha hatt tilgang på, og hva de bør gjøre for å beskytte seg selv, for eksempel mot mistenkelige eposter, tekstmeldinger og telefonsamtaler, heter det i Facebook-uttalelsen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ukjente gjerningspersoner

Ifølge selskapet ble datainnbruddet først oppdaget da Facebook-ansatte så uvanlig høy aktivitet den 14. september. Først elleve dager senere ble det slått fast at det dreide seg om et hackerangrep.

Umiddelbart ble det anslått at så mange som 50 millioner bruker kunne være rammet, og alle disse ble automatisk logget ut av nettstedet. Den 27. september ble svakheten hackerne utnyttet reparert.

Hvem som sto bak er fortsatt ukjent.

– Vi samarbeider nå med FBI, som fortsatt driver aktiv etterforskning og har bedt oss om å ikke diskutere hvem som muligens kan ha stått bak dette angrepet, skriver Facebook.

Ny flause

Datainnbruddet den nyeste personvernsflausen som rammer nettgiganten. Tidligere i år innrømmet Facebook at data fra et titalls millioner brukere ble misbrukt av det nå nedlagte konsulentselskapet Cambridge Analytica, som laget brukerrettede politiske kampanjer for å fremme Donald Trumps presidentkandidatur under valget i 2016.

Facebook-sjef Mark Zuckerberg har vært i hardt vær, og har måttet gjennomgå grilling både i EU-parlamentet og det amerikanske Senatet. Etter datainnbruddet i september la han seg flat nok en gang.

– Vi står konstant overfor angrep fra folk som vil ta over kontoer eller stjele informasjon rundt om i verden, skrev Zuckerberg på sin egen Facebook-side.

– Selv om jeg er glad for at vi oppdaget dette, fikset svakhetene og sikret kontoene som kan ha vært rammet, er realiteten at vi må utvikle nye verktøy for å hindre at dette skjer i det hele tatt, skrev Facebook-sjefen.\

Les også: Vil stoppe Facebook-reklame