Guvernøren har svartmalt ansikt, mens viseguvernøren anklages for voldtekt

I Virginia er det tilnærmet poltisk kaos etter en rekke rystende avsløringer den siste uken der både guvernøren, viseguvernøren og riksadvokaten er i hardt vær og beskyldes for rasisme og voldtekt.

Anklager om voldtekt og gufs fra fortiden med blackface og Ku Klux Klan har skapt store reaksjoner.

Nå har står nok en kvinne fram med voldtekstankalger mot Virginias viseguvernør Justin Fairfax for seksuelt overgrep, ifølge amerikanske medier.

Washington Post skriver at en kvinne fra Maryland har anklaget Fairfax for et aggressivt angrep mens de var studenter i 2000, og CNN melder at det dreier seg om voldtekt.

Advokatene til Meredith Watson kom med en uttalelse fredag der de hevder Virginias nest øverste i politisk ledelse, viseguvernør Justin Fairfax, voldtok henne ved Duke University i 2000, melder NPR.

Blackface

Fairfax overtar som guvernør i delstaten om guvernør Ralph Northam tvinges til å gå av etter at det dukket opp bilder av ham som ung student med svartmalt ansikt i årboken fra hans tid som student, skriver NTB.

Rasismedebatten har skutt fart i USA, og fenomenet «blackface» står sentralt. Det dreier seg kort og godt om å male ansiktet for å se afroamerikansk ut, og vekker assosiasjoner til en dyster fortid.

Siden har Northam nektet for at det er han på bildene. Men William Elwood som jobbet med designet på årboken fortalte New York Post at bildene på studentenes personlige sider ble valgt ut av studentene selv. Bildet ble publisert av blant andre South China Morning Post.



Guvernør Northam har innrømmet at han under en dansekonkurranse i hæren i Texas i 1984 brukte skopuss for å gjøre ansiktet svart og se ut som Michael Jackson.

Overgrep

Fra før har en kvinne anklaget viseguvernør Fairfax for et seksuelt overgrep på et hotellrom for 15 år siden, et møte Fairfax selv hevder var fullstendig frivillig fra begge sider.

– Jeg har aldri forgrepet meg på noen, sier Fairfax ifølge MSNBC.

Den demokratiske ledelsen i den tidligere svært republikanske delstaten er den siste uken rammet av en stadig voksende skandale.

I tillegg til anklagene mot Fairfax og Northam er også delstatens riksadvokat Mark Herring anklaget for å ha malt ansiktet svart under en studentfest i 1980.

Riksadvokat Herring sendte ut en uttalelse der han opplyser at han som 19-åring i 1980 brukte brun sminke og en parykk for å se ut som den svarte rapperen Kurtis Blow, under en fest ved University of Virginia.

Demokraten Fairfax vant valget sammen med Northam i fjor. Virginia er blitt stadig mer demokratisk de siste årene og var den eneste sørstaten som ikke stemte for Donald Trump som president. (NTB)

