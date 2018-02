Guvernør i Florida foreslår politi på hver skole

Verden

Guvernør Rick Scott foreslo fredag en rekke tiltak i kjølvannet av forrige ukes skolemassakre. Blant dem er heving av alderen for å få kjøpe våpen fra 18 til minst 21 år.

Scott sa han vil gjøre det praktisk talt umulig for en som sliter med psykiske problemer, å få kjøpt skytevåpen. Guvernøren la til at pakken med tiltak er utformet etter møter med noen av elevene på skolen.

Planen om nærvær av politiet innebærer at det skal utplasseres én politibetjent for hver tusen elever i alle offentlige skoler fra starten av skoleåret 2018.

Guvernøren vil forby en type adapter som gjør halvautomatiske våpen helautomatiske. Det skal dessuten innføres skytetrening på skolene for så vel lærere som elever.

Men tiltakene omfatter ikke forbud mot salg av halvautomatiske våpen av typen AR-15, kaliberet som den 19 år gamle gjerningsmannen Mikolas Cruz brukte til å ta livet av 17 elever ved Marjory Stoneman Douglas Hill School onsdag 14. februar.

Den republikanske guvernøren er en av dem som er «godkjent» av the National Rifle Association (NRA), organisasjonen for amerikanske våpenprodusenter og mål for den gryende protestbevegelsen som brer seg blant ungdommer i USA.

NTB