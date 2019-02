Guaidó ber paven om å mekle i Venezuela

Guaidó, som i forrige måned erklærte seg som midlertidig president i Venezuela, sier han vil være «glad for å ønske paven velkommen» til landet.

– Jeg ber alle som kan hjelpe oss, som pave Frans, til å samarbeide for å få slutt på det urettmessige maktranet, til å få på plass en overgangsregjering, og til å lede Venezuela mot virkelig frie valg så fort som mulig, sa Guaidó til den italienske fjernsynsstasjonen Sky TG24 torsdag.

Guaidó leder den opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlingen i Venezuela – en forsamling hvis makt i praksis ble ugyldiggjort da Maduro sommeren 2017 opprettet en såkalt grunnlovsforsamling. I mai i fjor vant Maduro presidentvalget. Valget ble kraftig kritisert både i og utenfor Venezuela og boikottet av opposisjonen.

Nasjonalforsamlingen mener valget var ugyldig. Guaidó mener derfor at Maduro ikke er rettmessig president og krever hans avgang. Guaidó, som har støtte fra USA og en rekke allierte, har til nå nektet å forhandle med Maduro.

Maduro sa mandag til den samme fjernsynskanalen at han har sendt et brev til paven der han ber ham om å tilrettelegge for dialog mellom regjeringen og opposisjonen. Dagen etter sa pave Frans at han vil vurdere å mekle kun hvis begge parter ber om det.

Torsdag sendte Vatikanet ut en uttalelse der det heter at paven vil «se om betingelsene er til stede» for å starte en meklingsprosess.