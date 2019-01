Grillet «hund» på gaten for å skremme folk til å bli veganere

Aktivister fra dyrevernorganisasjonen PETA (People for the ethical treatment of animals) i Australia har fått sveionde kritikk for sin siste aksjon. Årsaken er at de grillet noe som så ut som en hund for å få folk til å slutte å spise kjøtt.

Kritikk til kjøttindustrien

Synet sjokkerte forbipasserende, blant annet en klasse med skolebarn som ikke skjønte at dyret på grillen ikke var ekte.

Dyret på grillen viste seg å være en lekehund, og var ment å vekke oppsikt slik PETAS aksjoner er ment å være.

«Hvis du aldri ville spist en hund – hvorfor spise lam?» og «Alle dyr er viktige. Bli veganer!» stod det på en plakat ved grillen.

Meningen var å rette kritisk blikk mot kjøttindustrien og presisere at alle dyr har følelser or intelligens, men tvinges til et liv i smerte frem til de blir slaktet.

Kritikk

Kampanjen til PETA faller sammen med den årlige feiringen av Australia Day der millioner av familier samles til grillfester.

Og PETA ville skape bevissthet rundt hva man legger på grillen. Stuntet er blitt møtt med blandede reaksjoner og delvis krass kritikk.

