Greta Thunbergs seiltur til New York får klimakritikk

Den 16 år gamle svensken droppet i utgangspunktet å delta på et klimatoppmøte i forbindelse med FNs hovedforsamling i New York fordi hun ikke vil fly av miljøhensyn.

I stedet ble hun tilbudt å sitte på med den høyteknologiske seilbåten Malizia II, som er utstyrt med solpaneler og turbiner under vann for å skaffe energi.

Men når båten er fremme i New York, skal den seiles hjem til Europa igjen av mannskaper som flys over Atlanteren. Også kaptein Boris Herrmann skal fly hjem igjen. Det opplyser talsperson Holly Cova for Malizia II til den tyske avisen TAZ.

– På kort varsel

Ifølge avisen ender båtturen å være mer forurensende enn om Thunberg og de andre på båten hadde fløyet til New York. Den konklusjonen ble raskt plukket opp av Thunbergs kritikere på sosiale medier, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Cova avviser påstanden og sier turen er klimanøytral. Hun forklarer at turen til New York ble organisert på kort varsel og at som et resultat av det, må to personer fly til USA og seile båten tilbake til Europa.

– Vi har bare én båt, så de kan ikke seile over for å møte dem. Totalt fire personer vil seile båten tilbake. Det er logistiske valg som Team Malizia har tatt, sier Cova og legger til at verden så langt ikke har funnet ut hvordan man kan krysse et hav uten å sette karbonavtrykk.

To uker

Greta Thunberg, faren hennes Svante og filmskaperen Nathan Grossman reiste fra den britiske byen Plymouth onsdag forrige uke sammen med kapteinene Pierre Casiraghi og Boris Herrmann.

Overfarten er beregnet å ta to uker. Konkurranseseilbåten på 60 fot er bygget for høy fart – og ikke for komfort. Toalettet består av en plastbøtte – kombinert med bionedbrytbare poser som kan kastes til sjøs. Det er heller ikke senger om bord, men smale køyer. Menyen består av frysetørrede pakker med vegan-retter.

I tillegg til USA skal 16-åringen også besøke Canada og Mexico, og hun skal delta under klimaforhandlingene i Santiago i Chile i desember. Reisen fra Nord- til Sør-Amerika skal etter planen skje med tog og buss.

Den svenske tenåringen har fått stor internasjonal oppmerksomhet etter å ha startet protestene som kalles skolestreik for klimaet.