– Folk lider og dør. Økosystemer kollapser. Vi er ved starten av masseutryddelse, og alt dere kan snakke om er penger og eventyr om økonomisk vekst. Hvordan våger dere? sa Greta Thunberg ved starten av FNs toppmøte om klima mandag.

Fredag demonstrerte millioner verden over til støtte for Greta Thunbergs klimastreik, i en av de største demonstrasjonene verden har sett. I dag talte hun til samlingen av statsledere ved innledningen av klimatoppmøtet.

– Dette er helt feil. Jeg skulle ikke vært her, jeg skulle vårt på skolen på den andre siden av havet. Men dere kommer til oss unge for håp. Hvordan våger dere? dere har stjålet min barndom med tomme ord og tatt fra meg mine drømmer, sa Thunberg, ifølge blant andre CNN.

– I over 30 år har forskningen vært krystallklar. Hvordan våger dere fortsette å se bort og si dere gjør nok når politikken og løsningene som trengs fortsatt ikke er i sikte. Dere sider dere hører oss, og at dere forstår at det haster. Men uansett hvor trist og sint jeg er nekter jeg å tro på det. For om dere virkelig forsto situasjonen og fortsatt unnlot å å handle, ville dere vært onde. Og det nekter jeg å tro at dere er, sa Thunberg.

På klimatoppmøtet skal statsledere og representanter for sivilsamfunnet diskutere hvordan man skal greie å nå målene for Parisavtalen. FNs generalsekretær Antonio Guterres har krevdt at landene som deltar på toppmøtet, må legge fram konkrete, realistiske planer for hvordan de skal nå målene i Parisavtalen.

Under toppmøtet i New York legger Norge fram nyheten om en avtale med det afrikanske landet Gabon for å motvirke avskoging. 88 prosent av landarealet i dette landet er dekket av skog, og avtalen med Gabon har en ramme på opptil 1,35 milliarder kroner.