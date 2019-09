Av Bibiana Dahle Piene/NTB/Dagsavisen

– Jeg kunne aldri ha forutsett eller trodd at dette ville skje, og at det ville skje så raskt, sier Greta Thunberg til nyhetsbyrået AP fredag ettermiddag. Den svenske 17-åringens skolestreik har inspirert det som ser ut til å bli tidenes største klimaprotest.

Flere titalls tusen skoleelever og andre fremmøtte streiket fredag for klimaet i USA. I New York streiket også initiativtaker Greta Thunberg.

Demonstrasjonene fredag blir holdt i forkant av at verdens ledere møtes i New York neste uke for å delta på FNs hovedforsamling. Mandag samles statsoverhodene til FNs klimatoppmøte.

Thunberg håper at fredagens globale streik fører til et vendepunkt. Hun mener at den enorme deltakelsen i demonstrasjonene er «en seier», og at verdens ledere bør «skamme seg» om de ikke i større grad jobber for å bekjempe global oppvarming og klimaendringer.

Klimademonstranter i Brisbane, Australia. Foto: AAP/NTB Scanpix

Asias unge sparket fredag i gang det som kan bli en av de største globale klimaprotestene i historien. I Australia gikk mer enn 300.000 klimademonstranter ut i gatene i Melbourne og Sydney og over 100 andre små og store byer, ifølge arrangørene. Protestene kan dermed være de største i landet siden Irakkrigen i 2003. Demonstrantenes krav er null CO2-utslipp innen 2030.

Deretter gikk det slag i slag: I en rekke øystater i Stillehavet var det protester fredag, mens over 200 ungdommer stormet miljødepartementet i Thailands hovedstad Bangkok og la seg ned for å spille døde, ifølge Reuters.

Demonstrantene krever mer handling fra myndighetene.

– Thailand er et av landene som er mest sårbart for klimaendringer. Vi ser allerede konsekvensene av tørke, flom og mangel på vann, alt dette skjer allerede, sier en av arrangørene, Nanticha Ocharoenchai, til nyhetsbyrået DPA.

Også i Japan, Hongkong, India, Sør-Afrika, Uganda, Filippinene, Afghanistan, Polen og en rekke andre land ble det arrangert klimastreik fredag.

Fikk fri

Demonstrasjonene, ofte omtalt som «den globale klimastreiken» eller Fridays for Future, er inspirert av svenske Greta Thunberg, som startet protestbølgen da hun begynte å skulke skolen og sette seg foran Riksdagen hver fredag. Etter hvert har hun fått med seg skoleelevene i flere land i protestbevegelsen «Fridays for Future».

I USA er det planlagt over 800 arrangementer fredag, blant annet i New York der byens 1,1 millioner skoleelever har fått fri for å klimastreike, ifølge The New York Times.

I Tyskland var det varslet rundt 400 protester fredag, samme dag som koalisjonsregjeringen til Angela Merkel greide å bli enig om en pakke med tiltak for å kutte utslippene etter en 18 timers maratonforhandling.

Ni streiker i Norge

I Norge var det planlagt streiker fredag på ni steder, fra Svalbard til Kristiansand, opplyser Natur og Ungdom. I Oslo møtes ungdommene på Eidsvolls plass foran Stortinget.

Klimastreik foran Stortinget fredag. Foto: Berit Roald/NTB Scanpix

– Vi er drittlei av feige politikere som lar klimaendringer gå ut over vår verden og vår framtid, heter det fra arrangementet.

Nestleder Haldis Tjeldflaat Helle i Natur og Ungdom mener demonstrasjonene må få konsekvenser for de internasjonale samtalene.

– Vi forventer at statsminister Erna Solberg tar oss på alvor og kunngjør et skifte i norsk klimapolitikk på FN-toppmøtet neste uke, sier hun i en pressemelding.

Tusenvis utenfor Parlamentet

Tusenvis av skoleelever samlet seg fredag ettermiddag utenfor Parlamentet i London. Elevene krevde større innsats mot klimaendringene.

En stor folkemengde hadde samlet seg utenfor parlamentsbygningen i London. Det ble også arrangert klimademonstrasjoner i Birmingham, Glasgow og Belfast som en del av den globale klimastreiken fredag.

Noen av demonstrantene i London hadde plakater med slagord som «ikke vær en fossil tulling» og «make our planet Greta again», som en referanse til den 17 år gamle klimaaktivisten Greta Thunberg.

Den britiske regjeringen uttaler at den støtter demonstrantenes budskap, men tillot ikke elevene å streike i skoletiden.

Ifølge arrangøren møtte rundt 100.000 mennesker opp for å demonstrere i London. Politiet kan imidlertid ikke bekrefte tallet.