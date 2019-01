– Vi sjekket hva som var oppi, for vi trodde kanskje urna var blitt brukt for å skjule noe annet, for eksempel narkotika. Men det viste seg at den faktisk innehold menneskeaske, sier fjortenårige Maarten van Dujin til nettstedet KustNieuws, sitert i avisa The Guardian.

Omtrent samtidig fant en fisker og en kvinne som gikk tur også hver sin urne på strendene Katwijk og Noordwijk i Nederland.

Urner med fødselsdato

Alle urnene hadde aliminiumlokk stemplet med fødselsdato, dødsdato og kremasjonsdatoen for de avdøde, og var markert «Hentes» av et krematorium i Greifswald i Mecklenburg-Vorpommern i Nord-Tyskland. Det er rundt 750 kilometer unna strendene der de ble vasket opp. Alt dette ifølge britiske The Guardian, som siterer den nederlandske avisa Algemeen Dagblad.

– Etter tretti år med skatteleting på strendene trodde jeg at jeg hadde sett alt. Men aldri en urne med innhold! Det hender man finner tomme urner, etter askeseremonier til sjøs. Men tre fulle? sier Maartens far, Leen van Dujin til Algemeen Dagblad.

Far og sønn van Dujin er selvsagt ikke de eneste som har undret seg stort over hvordan i all verden de tyske askeurnene havnet på nederlandske strender.

Gåte

Og nå skal gåten være løst.

– Vi beklager dette ulykksalige uhellet på det sterkeste, skriver shippingselskapet Trip Scheepvaart fra Haag i Nederland i en pressemelding.

Shippingselskapet opplyser om at en planlagt seremoni hadde gått «fryktelig galt» da en av rederiets ansatte hadde mistet taket på kassen med de tre urnene, slik at den skled ut i sjøen. De kan også opplyse om at de tre urnene og deres innhold nå er gravd ned på havets bunn, slik den opprinnelige meningen var. Selskapet ber alle pårørende om unnskyldning.

