Midt under den økende handelskrigen mellom USA og Kina har president Donald Trump nedlagt forbud for amerikanske selskaper mot å drive handel med telekomselskaper som administrasjonen oppfatter som en trussel.

Tiltaket rammer særlig den kinesiske telegiganten Huawei som står på handelsdepartementets svarteliste over selskaper som bare kan få handle med amerikanske partnere hvis de blir klarert og får grønt lys. Forbudet retter seg spesielt mot teknologideling.

Bloomberg skriver at Intel, Broadcom og Qualcomm – tre av verdens ledende produsenter av prosessorer – også kutter samarbeidet med Huawei. Dette rammer Huaweis produksjon av servere, bærbare datamaskiner og mobiltelefoner.

Gir etter

– Vi retter oss etter dette pålegget og er i ferd med å gå gjennom konsekvensene, sier en talsperson for Google til AFP.

Tapet kan bli like katastrofalt for Google som for Huawei, kanskje større, tror sjefen for det danske teknologinettstedet Input, Torben Vognsen.

– Det er ingen tvil om at Google ønsker president Trump ditt pepper'n gror. Det er en av Googles aller største kunder som nå bli tvunget vekk fra deres plattform, en desidert katastrofe for Google, nesten større enn for Huawei, sier Vognsen.

Han viser til at Googles brukere legger igjen masse personlige opplysninger når de bruker gratistjenestene som Gmail og YouTube, informasjon som Google tjener penger på. Dette blir nå borte.

Dårlig nytt for alle

Google og Huawei har lenge hatt et tett samarbeid, noe som er blitt understreket under flere mobillanseringer de siste årene. Nå har forholdet tatt en brå slutt, og det er tragiske nyheter for alle med Huawei-telefoner, skriver Dagbladets Dinside.

Google vil i siste instans stanse all forretningsvirksomhet med Huawei som omfatter overføring av maskinvare, programvare og tekniske tjenester.

Ifølge Reuters har Google blokkert sine tjenester for Huawei og fjernet selskapets Android-lisens. I praksis vil det bety at kommende Huawei-modeller blir levert uten tilgang til Googles tjenester som Gmail, YouTube, Google Maps og andre.

Sikkerhetsoppdateringer

Eksisterende telefoner vil ikke miste appene de har i dag, men blir avskåret fra framtidige oppdateringer, og både Huawei og Android understreker at de vil fortsette med sikkerhetsoppdateringer.

– Som en av Androids viktigste globale partnere har vi jobbet tett med selskapets åpen kildekode-plattform for å utvikle et økosystem som har kommet både brukerne og bransjen til nytte. Huawei vil fortsette våre sikkerhetsoppdateringer og ettersalgstjenester til alle eksisterende Huawei- og Honor-smarttelefoner, samt nettbrett som allerede har blitt solgt eller fortsatt er på lager på verdensbasis, heter det i en uttalelse fra Huawei Norge.

– Vi vil også fortsette å utvikle et trygt og bærekraftig programvareøkosystem som vil gi den beste opplevelsen for alle brukere globalt, heter det videre.

– Vi etterlever alle amerikanske krav, men forsikrer samtidig Huawei-brukere at tjenester som Google Play og sikkerhet fra Google Play Protect vil fortsette å fungere på din eksisterende Huawei-enhet, heter det i en kunngjøring fra Android.

Huawei meldte for et års tid siden at selskapet vurderer å bygge sitt eget operativsystem, dersom Android skulle falle bort. Det er ikke kjent hvor langt dette arbeidet er kommet.