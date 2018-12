Fra sommeren 2019 blir alt fra trikk til tog og buss gratis i Luxembourg, skriver Sky News.

Luxembourg blir dermed første land i verden som gjør all offentlig transport gratis.

Les også: Fant 500 år gammelt skjelett med lærstøvler på bunnen av Themsen

Trafikkork

Landet har et samlet innbyggertall på bare 600.000 mennesker, men hovedstaden Luxembourg by har noen av planetens verste trafikkorker, skriver Sky.

110.000 bor der, men 400.000 pendler til jobb hver dag. Bilister tilbrakte i gjennomsnitt 33 timer i trafikkork i Luxembourg i 2016, ifølge en studie.

Luxembourg har fra før av vist stor interesse for en «grønnere» hverdag. I sommer ble gratis transport innført for alle under 20 år, skriver Sky.

Les også: – Når man har denne typen utmattelse, kan man våkne om morgenen og være helt utslitt (DA+)

Cannabis

Det er ikke bare på transportfronten at nye tiltak er aktuelt. Luxembourg vurderer nemlig også å gjøre cannabis lovlig, noe som har skapt stor debatt i landet.

Les også: 115 kriger. Rasert 44 ganger. Likevel gir ikke byen opp. (DA+)