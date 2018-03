Gjerningsmannen fortsatt på frifot

Verden

En stor politiaksjon pågikk fredag i byen Mount Pleasant etter den antatte gjerningsmannen, som politiet har identifisert som James Eric Davis Jr. (19).

Politiet mener at Davis Jr., som er student ved Central Michigan University, skjøt og drepte foreldrene sine da de kom for å hente ham for å ta ham med på vinterferie fredag morgen lokal tid.

Davis Jr. stakk av fra åstedet og var fredag ettermiddag fortsatt på frifot. På en pressekonferanse fredag ettermiddag advarte politiet folk mot å konfrontere ham dersom noen skulle komme nær ham.

– Han er trolig bevæpnet og farlig, sier en talsmann for politiet.

Motivet for dobbeltdrapet er foreløpig ikke kjent, men ifølge politiet ble 19-åringen torsdag kveld ble fraktet til sykehus på grunn av rusrelaterte problemer, trolig en overdose. (NTB)