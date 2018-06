Giuseppe Conte gir opp forsøket på å bli statsminister i Italia

Verden

Contes avgjørelse ble offentliggjort under et møte med Italias president Sergio Mattarella i presidentpalasset i Roma søndag kveld. Der skulle Conte, som har bakgrunn som jussprofessor, legge fram sine planer for regjeringsdannelse.

Conte var nominert som statsministerkandidat av de to populistiske partiene Femstjernersbevegelsen og Ligaen, og onsdag denne uken fikk han i oppdrag av Mattarella å danne regjering.

Nå har han imidlertid gitt fra seg mandat til å danne ny regjering.

– Jeg gjorde alt jeg kunne for å gjennomføre denne oppgaven, sa Conte til pressen etter møtet med Mattarella.

Regjeringsforhandlinger har pågått i Italia siden valget 4. mars. De to EU-skeptiske partiene Ligaen og M5S ble tidligere denne måneden enige om å danne regjering og nominerte Conte som statsministerkandidat.

Men ifølge flere internasjonale nyhetsbyråer var det uenighet mellom Mattarella, som er EU-tilhenger, og Conte om Paolo Savona, som Conte ville ha som finansminister.

Savona, som var industriminister på 90-tallet, er motstander av euroen som italiensk valuta.

Matteo Salvini, leder for Ligaen, har uttalt at Italia trenger et nyvalg om president Mattarella ikke aksepterer hans koalisjons regjering.

– I et demokrati, om vi da fortsatt er et demokrati, er det kun en ting å gjøre. Å la italienerne avgjøre det, sa Salvini mens møtet mellom Mattarella og Conte