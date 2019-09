Giuliani: Vil bare samarbeide om riksrettsgransking dersom Trump sier ja

Giulianis innsats for å få Ukraina til å utføre en korrupsjonsgransking av Joe Biden står sentralt i Kongressens etterforskning av den amerikanske presidenten. I en telefonsamtale med Ukrainas president i juli ba Trump om en slik etterforskning, samt av rollen til Bidens sønn i et ukrainsk energiselskap.

Representantenes hus' etterretningskomité leder etterforskningen som skal avgjøre om Trump skal stilles for riksrett. Giuliani ankjlager komiteens leder Adam Schiff for forhåndsdømming i det ubesvarte spørsmålet om hvorvidt Trump brukte militærbistand som pressmiddel overfor ukrainerne.

I et intervju med ABC søndag sier Giuliani at han helst ikke vil samarbeide med demokraten Schiff.

– Hvis Trump bestemmer seg for at han vil at jeg skal vitne, så kommer jeg selvsagt til å vitne, tilføyer presidentens personlige advokat.

Schiff har ikke sagt om han vil innkalle Giuliani til høring i forbindelse med etterforskningen.

I den mye omtalte telefonsamtalen sa Trump gjentatte ganger til Ukrainas president at både Giuliani og justisminister William Barr kunne bidra i en etterforskning av Biden. Det viser et sammendrag av samtalen som Det hvite hus selv har offentliggjort.

Giuliani representerer Trump og hans personlige interesser og har ingen stilling i den amerikanske regjeringen. Ifølge USAs justisdepartement har Barr ikke diskutert noen etterforskning av Biden eller sønnen med Trump.

(NTB)