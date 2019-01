Det er imidlertid ingenting som tyder på at presidenten selv var involvert i en slik avtale, hevder advokaten.

– Det er ikke et eneste bevis som knytter USAs president til den eneste forbrytelsen en kan begå her, nemlig å hjelpe russerne med å hacke Demokratenes partiapparat, sa Giuliani til CNNs Chris Cuomo onsdag.

I fjor sommer uttalte Giuliani at en hemmelig avtale mellom valgkampstaben og Russland under valgkampen 2016 ikke ville medført et lovbrudd i USA.

Denne uken har både New York Times og Washington Post kommet med nye opplysninger rundt Russland-saken.

På vegne av Russland

New York Times meldte tirsdag at det i 2017 ble iverksatt en etterforskning av hvorvidt Trump hadde arbeidet for Russland i strid med amerikanske interesser. Dagen før meldte Washington Post at Trump sørger for at det ikke tas referater fra møtene han har med Russlands president Vladimir Putin.

Trump selv insisterte dagen før Giulianis kommentar igjen på at han aldri har arbeidet for Russland.

– Det er en skam at du i det hele tatt stiller det spørsmålet. Det er ikke noe annet enn en diger, feit bløff, sa han til pressen utenfor Det hvite hus tirsdag.

I sin artikkel skrev Washington Post at Trump går uvanlig langt i å legge lokk over hva han og Putin har snakket sammen om de gangene de har møttes. Ved en anledning sikret han seg personlig notatene til tolken.

Etterforskning går sin gang

Trumps og Giulianis kommentarer kommer mens spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning jevnt og trutt går sin gang i bakgrunnen, med en mulig sluttføring i løpet av noen måneder.

Stadig vekk er det nye siktelser, innrømmelser av skyld og dommer for nære medarbeidere av Trump som er gransket, blant dem hans første sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, tidligere valgkampsjef Paul Manafort og hans egen tidligere advokat Michael Cohen.

Manafort har innrømmet at han delte data fra meningsmålinger med en russer under valgkampen. Ifølge CNN dreide det seg om to prorussiske ukrainske oligarker.

Det var dette Giuliani onsdag hevdet ikke er sammensvergelse og lovbrudd.

– Slike data deler man med alle, sa han til CNN.

