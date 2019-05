Av NTB-AP-DPA

Det var like over klokka 16 at gisseltakeren gikk inn i kiosken, som ligger i forstaden Blagnac nord for Toulouse. Her tok han fem personer som gisler, skriver avisen SudOuest.

Om lag en time senere skjøt ham mot politiet som står utenfor, men det er ikke meldt om at noen er såret.

Mannen skal ha ånet ild mot politet to ganger, ifølge Le Figaro.

Politiet sier ifølge SudOuest at de ikke tror det er snakk om en terrorhandling.

Kiosk

Gislene er ifølge nyhetsstasjonen France 3 eieren av kiosken og fire kunder. Ifølge La Dépeche du Midi, lokalavisen i byen. er alle gislene kvinner, skriver Telegraph.

Gisseltakeren har på seg en motorsykkelhjelm der det er festet et go-pro-kamera, et kamera av samme type som er blitt brukt i andre terrorhandlinger, skriver Telegraph.

Ifølge politiet er det foreløpig uklart hvem gisseltakeren er, og hva slags krav han stiller. Men han skal ha forlangt å få snakke med en forhandler, melder franske medier.

Gisseltakeren skal ha truet emd å skyte gislene om ikke politiet trekker sieekrhetssonen lenger unna, ifølge France 3.

– Vi er bedt om dra for gardinene og holde oss innendørs, sier en lokal forretningsdrivende til France 3.