Ti millioner pund, rundt 110 millioner kroner, til å reparere skadene på regnskogen i Amazonas skal gjøres tilgjengelig umiddelbart, het det i en uttalelse fra den britiske regjeringen mandag.

– Denne uka har vi alle sett med skrekk hvordan regnskogen i Amazonas brenner foran øynene på oss. Vi kan ikke overse realitetene og de skadene vi påfører naturen, sa Storbritannias statsminister Boris Johnson.

Nyheten kom på siste dag av årets G7-møte i franske Biarritz, der president Emmanuel Macron var vert.

Fv.: Storbritannias statsminister Boris Johnson, Tysklands forbundskansler Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron under G7-møtet. Foto: Andrew Parsons/NTB scanpix

– Vi må reagere, sa Macron selv etter et klimamøte.

Han kunngjorde da at G7 skal finansiere et brannfly til slukningsarbeidet i Amazonas. Gruppa bidrar også med minst 20 millioner euro i kampen mot flammene. I tillegg skal et initaitv for å bevare Amazonas lanseres, ifølge kanalen BFMTV.

Løfter

Før G7-møtet startet varslet Macron at han ville løfte de rekordmange brannene i Amazonas høyt på agendaen.

Den franske presidenten beskrev forrige uke brannene som en internasjonal krise. Da svarte Brasils president Jair Bolsonaro med å kritisere Macron, som han mente blandet seg inn i en intern brasiliansk sak.

Bolsonaro har i helgen mobilisert hæren for å kjempe mot brannene, og to militærfly har startet med å dumpe flere tusen liter vann over regnskogen.

Store landområder er ødelagt på grunn av skogbrannene i Amazonas den siste tida, her fra delstaten Para i Brasil. Foto: Joao Laet/NTB scanpix

Tysklands forbundskansler Angela Merkel har sagt at så snart brannene er slukket, vil hun snakke med Brasil om skogplanting i Amazonas.

– Så klart er dette brasiliansk territorium, men vi har et spørsmål her om regnskogen, som er et globalt spørsmål, sa Merkel ifølge Al Jazeera.

– Hele verdens lunger er berørt, og vi må finne fellesløsninger, sa hun videre.

Amazonas kalles «verdens lunger», og regnskogen er ett av verdens største karbonlagre.

Kritikk av presidenten

Så langt i år har Brasils institutt for romforskning (Inpe) registrert flere enn 75.000 skogbranner i Brasil, de fleste av dem i Amazonas, ifølge BBC. Selv om det ofte brenner i tørkeperioden, er det en økning på 85 prosent i år.

Tall fra Inpe viser at tempoet på avskogingen i Amazonas økte i både juni og juli i år, sammenlignet med samme tid i fjor.

Det meste av Amazonas ligger i Brasil, men regnskogen strekker seg over ni land. Også i Paraguay og i Bolivia (bildet) er det flere branner i regnskogen. Foto: Aizar Raldes/NTB scanpix

Aktivister mener Bolsonaros politikk legger til rette for ulovlig hogst og skogdrift.

Bolsonaro har også fått internasjonal kritikk for å ikke gjøre nok for å beskytte regnskogen.

I helgen sa EUs president Donald Tusk at det ikke er sikkert handelsavtalen som er framforhandlet mellom EU og det søramerikanske handelsforbundet Mercosur, vil bli ratifisert hvis ikke Brasil gjør mer for å beskytte Amazonas. Brasil er største land i Mercosur.

Lørdag ble det klart at Norge og Efta-landene har inngått en handelsavtale med Mercosur.

