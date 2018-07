George W. Bush er bekymret for debatten om innvandring i USA

Verden

Sammen med en annen tidligere president, Bill Clinton, snakket Bush til studenter som er i ferd med å uteksamineres fra Presidential Leadership Scholars-programmet ved Clinton Presidential Center i Little Rock i Arkansas.

– Jeg er urolig over innvandringsdebatten i USA. Jeg mener vi undergraver USAs godhet, og glemmer å anerkjenne de verdifulle bidragene innvandrere gir det amerikanske samfunnet, sier Bush.

De to ekspresidentene snakket også om handel og advarte mot økende kinesisk lederskap rundt om i verden.

Begge sa også at det er behov for mer bistand og utviklingsprogrammer rundt om i verden. Bush la til at en av tingene man har lært av 11. september, er at nasjonal sikkerhet er avhengig av hvordan forholdene er for mennesker rundt om i verden.

(NTB)