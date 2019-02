Av: Thomas Vermes - ABC Nyheter

I slutten av mai går velgerne i EUs 27 medlemsland til urnene for å velge et nytt EU-parlament for en periode på fem år.

Den ungarskfødte amerikanske spekulanten og milliardæren George Soros, som i media fra Klassekampen til store internasjonale aviser presenteres som «filantrop», bruker mye tid og penger på å påvirke politikk i Europa, og går nå ut med et kraftig varsko:

– Første skritt for å forsvare Europa fra dets fiender, både interne og eksterne, er å innse alvoret i trusselen de representerer. Det andre er å vekke det sovende pro-europeiske flertallet til forsvar for verdiene EU ble grunnlagt på.

Det skriver Soros hos Project Syndicate foran parlamentsvalget i EU.

Hans politiske prosjekt, blant annet via organisasjonsnettverket Open Society, inkluderer kartlegging av venner og fiender i EU-parlamentet.

Les også: George Soros har kartlagt politikerne i EU-parlamentet

– Umulig å endre og disiplinere

Soros ser det kommende valget som neste skjæringspunkt for det utsatte Europa, som i hans språkbruk ser ut til å være kodeord for EU.

Han mener Europa står foran et revolusjonært øyeblikk i historien, som kan ende med at EU oppløses slik det skjedde med Sovjetunionen i 1991.

Ifølge Soros vil «anti-europeiske» krefter få et konkurransefortrinn ved valget, hovedsakelig på grunn av utdaterte partier på både nasjonalt og EU-nivå.

– Partisystemet i de enkelte statene reflekterer motsetningene som betydde noe i det nittende og tyvende århundre, sånn som konflikten mellom kapital og arbeid. Splittelsen som betyr mest i dag, går mellom pro- og antieuropeiske krefter, hevder Soros.

Dessuten er det praktisk talt umulig å få endret EUs traktater og disiplinere stater som bryter prinsippene EU ble grunnlagt på.

Det er ikke første gang Soros kommer med katastrofe-varsko. I 2011 fryktet han total kollaps i det internasjonale finanssystemet som følge av krisen i Hellas.

Mens Soros har kartlagt EU-parlamentet, har EU-kommisjonen laget interaktivt kart over oppslutningen om populistiske partier i alle valgkretser i EU:

Les også: Parlamentsvalg i EU: Uro også for Norge, kommisjonskart over populister

Populister for EU

Soros sin kritikk av anti-europeiske krefter er trolig ment å ramme både partier som er for utmelding av EU, og partier som er tilhengere av fortsatt EU-medlemskap, men imot å overlate stadig mer myndighet til en overnasjonal union.

Omvendt mener Italias innenriksminister Matteo Salvini at populister bør redde EU ved å danne en allianse.

Salvini tilhører det høyreorienterte og innvandringsfiendtlige partiet Ligaen. Italias regjering har en rekke ganger kritisert EU for innvandringspolitikken de fører.

Saken fortsetter under bildet.

Italias statsminister Matteo Salvini vil redde EU via en populistisk koalisjon. Han er trolig en av de største truslene mot Soros sine tanker om EU. Foto: Tiziana Fabi/ AFP/NTB scanpix

I Davos påberopte Italias statsminister Guiseppe Conte seg, som også regnes som et problembarn for EU, å støtte folket mot elitene.

– Åpne globale markeder, fri bevegelse av kapital og den teknologiske revolusjonen ga virkelig de lovede gevinstene. Men bare for de få, og ikke de mange, sa han.

Soros på sin side skriver at EU gjorde en fatal feil i 2017 ved å holde strengt på Dublin-avtalen, som gjorde at land som Italia, dit immigrantene først kommer, blir sittende igjen med byrden.

Les også: Italias statsminister påberopte seg folket mot elitene i Davos - blir nedgradert

Den verste av dem alle

Ille er det ifølge Soros med de nasjonale partiene. Enda verre står det til med de europeiske partisammenslutningene.

Og aller verst er det med partisammenslutningen også Høyre og KrF er tilsluttet, det kristendemokratiske eurpeiske folkeparti EPP.

EPP er tømt for prinsipper, slik det viser seg ved at de tillater den ungarske statsminister Viktor Orbáns parti Fidesz fortsatt å være med i EPP, for å sikre flertall for EPPs flertall og kontroll over jobber i EU, skriver Soros.

George Soros hudfletter EPP for ikke å kaste ut Ungarns statsminister Viktor Orbán og hans parti Fidesz. Orbán driver kampanjer mot det han oppfatter som Soros-plan for immigrasjon til Europa. Foto: Olivier Douliery/AFP/NTB scanpix

Denne saken ble først publisert på ABC Nyheter.