General Francisco Yanez i Venezuelas luftvåpen støtter Guaidó og vender ryggen til president Nicolás Maduro, ifølge en video på Twitter. Videoen omtales av nyhetsbyrået Reuters og flere andre medier.

Yanez er den første generalen i landet som skifter side. På Twitter-kontoen til den militære overkommandoen i Venezuela anklages Yanez for forræderi.

Guaidó, som er leder for Venezuelas nasjonalforsamling, har erklært seg selv som ny midlertidig president. Han er blitt anerkjent som president av USA og en lang rekke andre land, til tross for at det fortsatt er Maduro som reelt sett sitter med makten.

Inntil videoen med Yanez' erklæring ble kjent lørdag, har det virket som Maduro fortsatt har hatt støtte fra landets militære ledere.

Regjeringen i USA har på sin side aktivt oppfordret til at Maduro må fjernes fra makten. (NTB)

