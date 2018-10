Går mot avgjørende valg for Merkel

Verden

Når innbyggerne i den sørtyske delstaten Bayern går til valg i morgen vil resultatet bli fulgt med argusøyne langt inn i regjeringskontorene i Berlin og også i europeiske hovedsteder.

Regjeringspartiet CSUs ventede fall kan skape mer trøbbel for Merkels allerede skjøre regjeringssamarbeid.

CSU finnes bare i Bayern. Det er søsterparti med kansler Angela Merkels konservative parti CDU som partiet heter i resten av landet. CSU er hakket mer konservative enn moderpartiet.

Les også: Høyreekstreme vekker uro

Størst til evig tid

CSU har styrt Bayern helt siden 1957, de fleste årene med absolutt flertall. Men den totale dominansen står nå for fall. CSU ligger an til en oppslutning rundt 33 prosent, ifølge en meningsmåling offentliggjort torsdag for Spiegel Online.

«Et slikt resultat vil være katastrofe», skriver avisen.

Den store trusselen som er blitt trukket fram gang på gang er høyrepopulistiske Alternativ for Tysklands (AfD) store framgang.

Men de siste meningsmålingene viser at det er miljøpartiet De grønne som virkelig vokser.

Om målingen torsdag skulle slå til, vil De grønne gå forbi sosialdemokratiske SPD og bli delstatens nest største parti med 18,5 prosent oppslutning, en økning fra 8,6 prosent i valget i 2013.

Les også: Merkel mener all kontakt mellom Putin og Trump er bra

Grønn suksess

De grønne vinner velgere fra både SPD på venstresiden og konservative CDU og CSU til høyre.

Også SPD ligger an til en gedigen nedtur fra 20 prosent i 2013 til rundt 11 prosent i valget i morgen.

SPD sitter i Merkels regjering med CDU og CSU.

Resultatet i Bayern vil derfor også bli lest som en dom over de nasjonale myndighetene i Berlin. Og særlig over innenriksminister Horst Seehofer som også er partileder i CSU. Han har ført Merkels regjering til randen av sammenbrudd flere ganger de siste månedene.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Upopulær minister

Tyske medier spekulerer i at et dårlig resultat for CSU i Bayern kan bety at Seehofer er ferdig som partileder.

Seehofer har lagd konflikt med Merkel over asylpolitikken som han har ansvaret for. Bayern er det første møtet med Tyskland for de fleste innvandrere på grunn av beliggenheten i sør. Seehofer vil stenge grensene og har stått i offentlig konflikt med Merkel om dette.

En meningsmåling fra september viser at kun 29 prosent av de spurte håper at Seehofer skal fortsette å spille en rolle i tysk politikk, ifølge NTB.

Også lokalt vekker Seehofers oppførsel motstand. Bayerns såkalte lokale statsminister, Markus Söder, legger skylda på Berlin og sin egen partileder for at partiet ligger an til å kollapse lokalt, skriver Süddeutsche Zeitung.

Bayern er Tysklands ledende industridelstat og store økonomiske motor. Arbeidsledigheten her er landets laveste.

Söder har foreslått å styrke industrieventyret med et nylansert romfartsprogram, kalt «Bavaria One».

Les også: Ytre høyre avgjør asylpolitikken i Europa (DA+)

Tysk politikk:

Kansler Angela Merkel har regjert Tyskland siden 2005. Hun leder nå sin fjerde regjering, en koalisjon mellom det konservative partiet CDU, søsterpartiet CSU i Bayern og sosialdemokratiske SPD.

Det er en videreføring fra forrige regjeringsperiode, men samarbeidet satt likevel langt inne fordi SPD vegret seg for å samarbeide med Merkel igjen. Først etter over fire måneder kom koalisjonen på plass.

Regjeringen er upopulær og samarbeidsproblemene er blitt tydelige i flere kriser de siste månedene, flere av dem har innenriksminister og partileder i CSU, Horst Seehofer stått for.

Flere tyske medier har den siste tida tatt til orde for at Merkel må gå av.