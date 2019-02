På en Midtøsten-konferanse i Polen torsdag krevde USAs visepresident Mike Pence at USAs europeiske allierte støtter USAs sanksjoner mot presteregimet og trekker seg fra atomavtalen med Iran.

Han kritiserte videre selve samarbeidsviljen til Tyskland, Frankrike og Storbritannia når det kommer til å støtte USAs anti-Iran politikk.

– Dere er ikke i nærheten av å være like samarbeidsvillige som Israel, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater, sa han ifølge Telegraph.

Pence tok direkte sikte på Tyskland, Frankrike og Storbritannia og fordømte deres nye initiativ for å hjelpe europeiske bedrifter med å operere i Iran på tross av USAs sanksjoner, melder NTB.

Han angrep USAs mangeårige allierte og beskyldte Tyskland, Frankrike og Storbritannia for å lede an i et forsøk på å oppheve de amerikanske sanksjonene, melder Telegraph.

– Dette er et lite gjennomtenkt skritt som bare styrker Iran, svekker EU og skaper mer avstand mellom Europa og USA. Tiden er kommet for å trekke seg fra Iran-avtalen og slutte seg til oss, sa Pence.

Sanksjoner

Han varslet også at USA vurderer enda strengere sanksjoner mot regimet i Teheran, som i de siste årene har vært relativt stabilt sammenlignet med resten av Midtøsten.

Pence omtalte Iran som den «største trusselen mot fred og sikkerhet i Midtøsten» og beskyldte regimet for å planlegge et «nytt holocaust» i regionen, skriver NTB.

Atomavtalen

President Donald Trump kunngjorde i fjor at USA trekker seg fra atomavtalen med Iran. De øvrige landene – Storbritannia, Kina, Frankrike, Tyskland og Russland – støtter fortsatt avtalen, som ble framforhandlet i 2015.

Også Israels statsminister Benjamin Netanyahu har deltatt på Midtøsten-konferansen i Polen. Han vakte oppsikt da han snakket om «krig med Iran» – en uttalelse som senere ble endret og dempet.

