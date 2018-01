Verden

I Berlin forhandler partiledelsen i det konservative partiet CDU/CSU med sosialdemokratene i SPD dag og natt for å komme i havn med en regjeringserklæring innen 4. februar.

Men enighet mellom partitoppene setter ikke nødvendigvis en stopper for det politiske kaoset i Tyskland – når regjeringserklæringen er klar skal alle 443.000 medlemmer i SPD få si sin mening.

Sier medlemmene nei til deltakelse i en ny storkoalisjon ledet av Angela Merkel, blir landet på ny kastet ut i uvisse.

Tyskland har vært uten regjering siden valget i september i fjor.

Les også: SPD sier ja til regjeringsforhandlinger med Merkels parti

Vervekampanje

Sosialdemokratenes ungdomsorganisasjon, Jusos, driver nå en intens vervekampanje for å hanke inn nye medlemmer – med slagordet «Bli med, si nei», er det ingen tvil om hva de vil. Jusos er sterke motstandere av å samarbeide med Merkel igjen.

SPD gjorde sitt dårligste resultat siden andre verdenskrig i valget sist høst, og partiet er dypt splittet i spørsmålet om nytt regjeringssamarbeid. Motstanderne mener SPD ikke får nok gjennomslag for sine saker og at den politiske debatten blir ødelagt av samarbeidet mellom Tysklands to største partier. På de nyeste meningsmålingene nærmer SPD seg oppslutningen til det ytterliggående høyrepartiet AfD. Samtidig kjenner partiledelsen på ansvaret for at Europas mektigste land må ha en regjering.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ser til Labour

Jusos vervekampanje har ført til medlemsboom, men deler av partiet frykter de nye medlemmene kun har ett mål – å sette en stopper for en ny storkoalisjon, før de forsvinner ut av partiet igjen, skriver avisen Der Spiegel.

Situasjonen i SPD har paralleller til Labour og valget av partileder Jeremy Corbyn i 2015, sier Tysklandkjenner og generalsekretær i Atlanterhavskomiteen Kate Hansen Bundt.

Labour opplevde en medlemstsunami da partiet skulle velge ny leder i 2015. Det relativt ukjente parlamentsmedlemmet Corbyn fra Labours venstre fløy, hadde liten støtte hos partieliten og ble spådd ingen sjanser i lederstriden. Men flere hundre tusen nye Labour-medlemmer stemte outsider Corbyn fram til seier.

– I Labour sørget de nye medlemmene for å vippe partiet i venstreradikal retning og sikret valget av Corbyn. På samme måte er partiledelsen i SPD engstelige for at ungdomsorganisasjonen Jusos og venstresiden skal mobilisere så mange nye medlemmer at de stemmer mot en ny storkoalisjon, sier Bundt.

Kort frist

Hun tror likevel det skal bli vanskelig for SPD å oppnå samme medlemsvekst som Labour gjorde. Opprørerne i SPD har dårlig tid. Mandag bestemte partiledelsen at nye medlemmer må ha meldt seg inn innen 6. februar klokken 18 for å få delta i uravstemningen om regjeringsdeltakelse. Det er også uklart hvor de nye medlemmene står i spørsmålet. I følge Der Spiegel er de nyinnmeldte i snitt mellom 40 og 50 år.

– Kjernen blant SPDs medlemmer er over 60, en ganske konservativ og konsensusorientert gruppe, sier Bundt.

Hvis SPD-medlemmene sier nei til en ny regjering er Angela Merkels tid i storpolitikken over, mener Bundt.

– Tyskland har da to alternativer: en mindretallsregjering ledet av Merkel med nyvalg før endt 4 årsperiode, uten Merkel som kanslerkandidat. Eller nyvalg med en gang, også da uten Merkel på toppen, spår hun.

Men Bundt tror partiene kommer i havn innen fristen, og at SPDs medlemmer kommer til å stemme for en ny regjering.

– De jobber nå dag og natt for å bli ferdige i løpet av uka.

Les også: Full strid før opprivende veivalg