Frykter økt ebolasmitte

– Kongolesere er urolige over situasjonen. De har ikke så veldig tiltro til egne myndigheter, sier Vibeke Skauerud, landdirektør for Kongo i Kirkens Nødhjelp.

Det pågående utbruddet er det nest mest dødelige ebolautbruddet noensinne. 2.592 mennesker i Kongo er så langt smittet av ebola og 1.745 er rapport døde.

I dag blir flere helsearbeidere fra Universitetssykehuset i Oslo sendt ned for å bistå i kampen mot sykdommen.

– Tikkende bomber

– Det er ikke rapportert om nye tilfeller av ebola i Goma, sier Skauerud.

Det er likevel bare et spørsmål om tid før man vil oppdage et nytt tilfelle i byen, ifølge Skauerud.

Myndighetene har jobbet med å finne fram til mennesker som har vært i kontakt med den ene personen som er døde av sykdommen.

– Det er per i dag flere potensielt smittede personer man ikke har nådd. De er tikkende bomber, sier hun.

Hun er redd for at disse menneskene skal smitte flere i Goma.

Global krise

Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte ebolautbruddet i Kongo for en global krise etter at det ble rapportert om et tilfelle av ebolasmitte i millionbyen Goma. Eksperter har lenge vært bekymret for at viruset skulle spre seg til denne byen.

Kun en innsjø skiller millionbyen Goma fra kontoret til Skauerud.

Innsatsen til Kirkens Nødhjelp i området går blant annet ut på å ha møter med lokale og religiøse ledere for å spre informasjon om ebola og hvordan hindre smitte.

– De fleste kongolesere er religiøse, og religiøse ledere er i en respektert posisjon. Gjennom å formidle riktig informasjon om sykdommen til prestene, kan man nå mange mennesker på kort tid, sier Skauerud.

– Falsk ro

– Kongolesiske myndigheter går ikke så bredt ut med informasjon om ebolasmitte til folket. De har en slags falsk, formell ro, mener Skaugerud.

Hun forteller at hun likevel skjønner at de må balansere hvor mye informasjon som gis ut for å ikke skape panikk.

Myndighetene jobber blant annet med å hindre smitte og har satt ut temperaturmålere og utstyr til håndvask.

– Noen steder står det bare et par små, vaklende bøtter til håndvask, sier Skaugerud, og setter spørsmålstegn ved hvor effektiv en totale innsatsen er.

God håndvask er nemlig en av de mest effektive formene for smittebeskyttelse dersom man ikke har fått viruset i kroppen.

Norge deltar

Ebolautbruddet får internasjonal oppmerksomhet, og Norge er blant landene som bidrar i innsatsen mot sykdommen.

– Ebolautbruddet i DR Kongo er alvorlig. Vi sender nå et ekspertteam og utstyr til Kongo, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Teamet med tre erfarne helsearbeidere som reiser ned i dag, skal lære opp lokalt helsepersonell i bruk av den norskutviklede spesialbåren EpiShuttle.

– Motivasjonen vår er å hjelpe til der det trengs mest. Dette er en epidemi som har utviklet seg kraftig, og det er mange som har dødd på kort tid, sier paramedisner Morten Kolbu til VG. Han er del av den norske innsatsen i landet.

Skaugerud mener imidlertid at den internasjonale responsen burde begynt tidligere.

– Støtten kommer litt i seneste langet, sier hun.

– Nå har EU og internasjonale givere startet å gi mer penger til smittebekjempelse, men finansieringen sitter litt langt inne, legger hun til.

198 angrep

Det har vært flere angrep på behandlingssentre for ebola i Kongo.

WHO opplyser at det har vært 198 angrep mot helsepersonell i landet siden januar.

Leger Uten Grenser (MSF) skriver på sine hjemmesider at de har midlertidig slutte med ebolabehandling på grunn av angrepene.

WHO hadde håpet en ny vaksine kunne bidra til å stanse epidemien.

Men i mai måtte WHO-tjenestemenn innrømme at usikkerhet og lokale politikere som setter folk opp mot helsevesenet, undergraver innsatsen, skriver NTB.