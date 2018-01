Verden

JAFFA (Dagsavisen): Ikke siden før Oslo-avtalene i 1993 har forholdet mellom USA og palestinerne vært så dårlig. Krisen ble for alvor utløst da USAs president Donald Trump i forrige måned anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad.

Siden har det bare gått nedover. I en tale i Ramallah søndag sa den palestinske presidenten Mahmoud Abbas at han håpet at Trumps «hus ville rase ned over ham». To dager senere besluttet USA å kutte støtten til de palestinske flyktningene.

– Vi betaler palestinerne flere hundre millioner dollar hvert år, men får ingen takknemlighet eller respekt. De er ikke engang villige til å forhandle om en fred, hadde Trump da skrevet på sin Twitter-konto.

USA, som er den største bidragsyteren til de palestinske flyktningene, skulle denne uka ha overført 125 millioner dollar til UNRWA, FN-organet ansvarlig for de palestinske flyktningene.

I stedet ble den periodiske hjelpen kuttet til 60 millioner dollar, eller rundt 470 millioner kroner.

Mer vold

UNRWA driver skoler og sykehus på vegne av de palestinske flyktningene, ikke bare i Palestina, men også i Jordan, Syria og Libanon. Siden USAs beslutning var ventet og fryktet, hadde FN-organet allerede begynt å sparke ansatte. Men følgene vil bli enda farligere, advarer Samir Abdallah, en tidligere palestinsk planleggingsminister

– Kuttene i støtten vil bare øke elendigheten blant vanlige palestinere. Og terrororganisasjoner vet å utnytte folks lidelser til å mobilisere dem inn i deres rekker. Nå vil vi igjen trolig se mer vold, sier Abdallah, er økonom, i et intervju med Dagsavisen. To millioner palestinske flyktninger bor også i USA-allierte Jordan, og også Amman er bekymret.

Ifølge palestinske kilder Dagsavisen snakket med, gikk det opp for Abbas allerede før krisen rundt Jerusalem at USA «ikke ville levere». Måneden før var Abbas i Saudi-Arabia, og der skal han ha blitt gitt hovedtrekkene i en planlagt amerikansk fredsplan.

Ifølge lekkasjen arbeider USA med en fredsløsning som ikke vil gi palestinerne Øst-Jerusalem som hovedstad, ikke gir flyktningene rett til å vende hjem eller en stat basert på grensene fra 1967.

Små sjanser

USA har aldri bekreftet at dette er hovedtrekkene i planen som Washington ennå akter å legge fram. Men sjansene for noen framgang i forhandlingene ble uansett ytterligere undergravd av Abbas’ tale søndag. At Israels statsminister Benjamin Netanyahu ikke støtter opprettelsen av en palestinsk stat er kjent, men i sin tale kom også Abbas med fredsfiendtlige utsagn.

Den palestinske presidenten sa at jøder ikke hadde noen historisk tilknytning til Israel, og at landet kun var et «kolonialistisk prosjekt». I en grotesk omskriving av jøders skjebne under Holocaust sa Abbas videre at jødene foretrakk å bli værende i Europa til og med mens et folkemord pågikk, framfor å emigrere.

– Selv med mord og nedslakting ville ikke jødene emigrere. Ikke engang under Holocaust ville de emigrere, sa Abbas.

Selv for israelere på venstresiden ble talen et «bevis» på at den palestinske lederen aldri virkelig aktet å inngå en fred, og forklaringen på hvorfor han i 2008 avviste et fredstilbud fra daværende statsminister Ehud Olmert.

– Olmert tilbød Abbas bortimot alt palestinerne kunne få fra Israel, og nå vet vi hvorfor. Han tror nemlig på sine egne løgner om oss, skrev redaktør David Horowitz i Times of Israel. Olmert tilbød da en nær fullstendig israelsk tilbaketrekning fra Vestbredden og en deling av Jerusalem.

– Jeg sa til ham: «Husk mine ord, femti år vil passere før noen annen israelsk statsminister tilbyr det jeg tilbyr nå. Ikke kast bort denne sjansen», fortalte Olmert etterpå.

I dag fortsetter Israel utbyggingen av jødiske bosetninger på Vestbredden, og flere statsråder skjuler ikke lenger at målet er å umuliggjøre opprettelsen av en palestinsk stat.

Storkrig?

Den israelske høyresiden forsøker også å avvikle UNRWA, FN-organet som Trump kuttet hjelpen til. De hevder at UNRWA er med på å «forevige» flyktningproblemet siden palestinerne har et eget FN-organ, mens resten av verdens flyktninger faller under UNHCR, Høykommissæren for flyktninger.

Tilliten mellom israelerne og palestinerne er nå fullstendig borte, og plutselig vekkes frykt og minner fra krigene i 1948 og 1967 blant palestinere. – Vi kan ikke leger utelukke at vi får en storkrig som Israel så vil bruke til å drive oss ut av Vestbredden, sier eksstatsråd Abdallah.

– Men vi vil ikke gå noe sted, vi skal bli værende, sier han.

– Fratas sikkerhetsnettet

– Foreldre vil bli fratatt sikkerhetsnettet som hjelper dem til å overleve, sier Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland.

Flyktninghjelpen ber USA om å revurdere sin beslutning om å kutte 512 millioner kroner i støttemidler til UNRWA.

– Kuttet vil få ødeleggende konsekvenser for sårbare palestinske flyktninger over hele Midtøsten, inkludert hundretusener av flyktningbarn på Vestbredden og i Gaza, Libanon, Jordan og Syria som er avhengige av hjelpeorganisasjonen for å få utdanning. Foreldre vil også bli fratatt deres sikkerhetsnett som hjelper dem til å overleve, sier Jan Egeland i en uttalelse.

Han oppfordrer også andre donorland til å bidra til å dekke det massive gapet som etterlates av USA.

Bistand til palestinerne

* USA har siden 1949 vært den største bidragsyteren til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA).

* USAs bidrag til UNRWA og prosjekter relatert til organisasjonens virksomhet er på rundt 3 milliarder kroner i året. Det utgjør rundt en firedel av UNRWAs budsjett.

* Tirsdag ble det kjent at USA holder tilbake over halvparten av årets første bidrag, nesten en halv milliard kroner. USA krever endringer i både driften og finansieringen i UNRWA.

* USAs kutt vil trolig forsterke den humanitære krisen i de palestinske områdene og tvinge europeiske og arabiske land til å bidra med mer.

* USA har også bidratt med rundt 3,3 milliarder kroner i årlig bistand, mesteparten via USAID, til de palestinske områdene siden Oslo-avtalen ble inngått i 1993.

* USA har truet med å stanse all bistand dersom ikke de palestinske selvstyremyndighetene (PA) forhandler om en fredsavtale med Israel.

* Palestinernes president Mahmoud Abbas har brutt forhandlingene med henvisning til at Israel stadig utvider bosetninger i de okkuperte områdene.

* Norge har siden 1993 ledet den internasjonale giverlandsgruppen for de palestinske områdene (AHLC).

* Norge har siden 2005 bidratt med over 7 milliarder kroner i bistand til palestinerne, de siste årene nærmere 700 millioner kroner årlig.

Kilder: UNRWA, Haaretz, Norad