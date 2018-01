Frykter kurdisk frigjøring

Verden

Lørdag innledet Tyrkia en militæroffensiv mot Afrin-regionen nord i Syria. Siden er over 50 opprørere drept, ifølge den syriske eksilgruppa SOHR. Målet er å drive den USA-støttede YPG-militsen ut av området, skriver NTB.

– Tyrkia frykter at den kurdiske PKK-bevegelsen skal få territorielt feste og i grenseområdene mellom Tyrkia og Syria via sine antatte allierte i Syria, sier Siri Neset, Tyrkia-ekspert og forsker ved Christian Mikkelsens institutt (CMI).

– Tyrkia har vært kritisk til YPG hele tida, og mener de har direkte koblinger til PKK, sier hun.

Tyrkia har både PKK og YPG på terrorliste, og PKK står på terrorlistene til både USA og EU.

– Dyp frykt

Tyrkia er redd for at kurderne i Syria skal få internasjonal anerkjennelse for ønsket om en egen stat, mener Neset. Det kan ha en smitteeffekt på kurderne som bor på tyrkisk territorium.

– Frykten er at kurderne skal få en egen stat på tyrkisk område, sier hun.

– Men det er ikke alle kurdere som ønsker det, og langt ifra alle kurdere som er tilhengere av PKK.

Kurderne mener de har rett til å opprette en egen stat i sør-Øst-Tyrkia, mens Tyrkia vil holde landet samlet.

– Det ligger en dyp frykt i hele den tyrkiske kulturen, helt siden det Ottomanske riket ble oppløst, sier Neset.

– Atatürk gjorde altfor å samle Tyrkia igjen, og alle i generasjonen som styrer Tyrkia i dag har vokst opp med Atatürks lære om at man er først og fremst tyrker, deretter for eksempel kurder, sier hun.

– Det er vanskelig å spå hva den tyrkiske regjeringen gjør framover, mener Neset.

– Bekymret

Seniorforsker Kjetil Selvik ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) tror Tyrkia gikk til angrep på Afrin for å hindre at kurderne kommer styrket ut.

– Tyrkia gjør dette fordi de er veldig bekymret for hvordan kurderne ser ut til å komme ut av sluttspillet i Syria, fordi USA har valgt kurderne som sin fremste allierte på bakken og uttalt at de skal trene kurdiske styrke til å vokte grensen mot Tyrkia, sier han til NTB.

– Volden forstyrrer

Flere internasjonale ledere har uttalt seg om Tyrkias offensiv. USAs forsvarsminister Jim Mattis ba i går Tyrkia bremse angrepene mot den kurdiskkontrollerte enklaven Afrin i Syria.

– Volden i Afrin forstyrrer det som har vært et relativt stabilt område i Syria og virker forstyrrende på den internasjonale kampen for å nedkjempe IS, sa Mattis, ifølge NTB.

FNs sikkerhetsråd diskuterte mandag kveld den tyrkiske offensiven mot Afrin, men kritiserte den ikke. Også EUs utenrikssjef Federica Mogherini har uttalt seg.

– Jeg er ekstremt bekymret av to grunner, sier Mogherini.

Den første grunnen er humanitær, og den andre grunnen er frykt for at offensiven kan undergrave mulighetene for gjenopptakelse av fredssamtalene i Genève, sa hun mandag, ifølge NTB.

Kurdere i Syria

* I Syria bor det om lag 2 millioner kurdere, de fleste i nordøst mot grensa til Tyrkia.

* Kurderne i Syria sluttet seg tidlig til opprøret mot president Bashar al-Assad.

* I 2012 trakk regjeringsstyrker seg ut av de kurdiske områdene og ga kurderne utvidet selvstyre og ansvar for å bekjempe andre opprørsgrupper.

* Partiet for en demokratisk kurdisk union (PYD) og deres YPG-milits kontrollerer nå rundt 25 prosent av Syria, som de kaller Rojava eller Vest-Kurdistan, og har fått amerikansk støtte i kampen mot IS.

* YPG har tette bånd til PKK i Tyrkia, som står på terrorlisten til USA, EU og Tyrkia. Et stort antall PKK-soldater kjemper i YPGs rekker.

* Human Rights Watch og Amnesty International anklager PYD og YPG for overgrep mot sivile, vilkårlig fengsling og bruk av barnesoldater.

* I mars 2016 proklamerte kurderne Rojava som en autonom, føderal region, noe både myndighetene og opposisjonen i Syria protesterer mot. Det samme gjør USA og Tyrkia.

* Tyrkia sendte i 2016 regjeringsstyrker over grensa for å hindre at YPG tok kontroll over større områder. Det samme skjedde i helgen, da syriske styrker innledet en militæroffensiv mot Afrin-området nordvest i Syria.

